苍南发布 2026-07-10 18:29:04

受今年第9号台风“巴威”影响，为确保铁路运输安全和旅客出行安全，铁路部门计划对7月10日 途经杭深线G7627、G7336次等列车，7月11日至13日途经沪昆线G7576次等列车，采取临时停运措施 。

受今年第9号台风“巴威”影响，为确保铁路运输安全和旅客出行安全，铁路部门计划对7月10日 途经杭深线G7627、G7336次等列车，7月11日至13日途经沪昆线G7576次等列车，采取临时停运措施 。

铁路部门提醒

台风前后，动车运行变动可能较多，请旅客及时关注车站公告、12306网站及微博微信，相关信息以车站公告及12306网站为准。下一步，铁路部门将密切关注台风路径变化，根据风速雨量和灾害影响程度等实际，动态调整列车开行方案，保障旅客安全出行需要。具体列车开行信息，请关注车站公告或致电铁路12306客服热线查询，以便妥善安排行程。

凡购买相关停运列车车票的旅客，可自列车停运信息公布时起至车票乘车日期后30日以内在12306网站（含手机App）办理退票手续，或持购票时所使用的有效身份证件原件到车站退票，以上均不收取退票费。

来 源：苍南发布

原标题： 受台风影响，苍南部分列车临时停运！

本文转自：温州新闻网 66wz.com