今天17:00起，温州市区公交线路全部暂停运营
温州日报 2026-07-11 18:26:00
市区公交线路将于7月11日17:00启动全线停运措施，7月12日按照防台风应急响应等级并结合风情雨情及道路通行条件等逐步恢复公交运营。
温州网讯 为切实保障广大市民及乘客出行人身安全，根据市防指防台风Ⅰ级应急响应指令和“五停”工作部署，市区公交线路将于7月11日17:00启动全线停运措施，7月12日按照防台风应急响应等级并结合风情雨情及道路通行条件等逐步恢复公交运营。
“温州交运集团”官方微博实时发布相关信息，具体线路可查看“畅行温州”APP或微信小程序中的“实时公交”，也可拨打交运服务热线96035咨询帮助。请广大市民朋友做好个人防范及出行规划。
来 源：温州日报
原标题： 今天17:00起，温州市区公交线路全部暂停运营
记者 刘欣瑜
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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