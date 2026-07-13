温州调整防台风应急响应为Ⅳ级

温州新闻网 2026-07-13 11:08:00

今年第9号台风“巴威”已远离我市，根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，经会商研判，市防指决定于7月13日11时起将防台风应急响应调整为Ⅳ级。

温州网7月13日讯（记者 诸葛之伊）今年第9号台风“巴威”已远离我市，根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，经会商研判，市防指决定于7月13日11时起将防台风应急响应调整为Ⅳ级。

据中央气象台消息，今年第9号台风“巴威”（热带风暴级）的中心今天（13日）上午8点钟位于安徽省宿州市泗县境内，就是北纬33.4度、东经117.9度，外围最大风力有8级（20米/秒），中心最低气压为992百帕。预计，“巴威”将以每小时10-15公里的速度向东北方向移动，强度缓慢减弱， 14日白天将经山东半岛移入黄海北部海面，15日以后逐渐变性为温带气旋。

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