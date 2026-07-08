鹿城区委区政府研判部署第9号台风“巴威”防御应对工作

鹿城发布 2026-07-08 14:58:00

7月7日，鹿城区委区政府召开会议研判部署今年第9号台风“巴威”防御应对工作。

7月7日，鹿城区委区政府召开会议研判部署今年第9号台风“巴威”防御应对工作。鹿城区委书记张崇波在会上强调，要深刻领会习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，按照省委市委部署要求，抓住当前防御窗口期，立足于早、着眼于防，以过硬担当、饱满状态、最快速度，闻令而动、顶格防御、全力应战，牢牢守住“三条底线”，坚决打赢防御台风“巴威”这场大战大考。鹿城区领导何占宇、张伟、俞俊、周岷、索朗旺青参加会议。

在鹿城区防汛防台抗旱指挥部，鹿城区领导听取台风“巴威”动态走势和防御应对工作情况汇报，并与鹿城区防指成员单位分析研判防台形势，部署当前重点任务。张崇波指出，今年第9号台风“巴威”强度高、体型大、移速快，预测路径正面影响温州。全区上下要迅速进入战斗姿态，全员到岗到位、始终在岗在位，锚定“一个目标、四个宁可”，立足“防大汛、抢大险、救大灾”，坚持“早动、快动、小动”，做到“台风不过、工作不停、人员不撤”，以工作的确定性应对风险的不确定性，努力实现“不死人、少伤人、少损失”目标。

张崇波强调，要严阵以待，以正面登陆的准备打赢防汛防台硬仗，树立“宁可十防九空、不可失防万一”的底线思维，做好“防大汛防强汛、防台风多发连发”的准备，以思想的绝对清醒确保行动的绝对坚决。要迅速行动，抓好风险隐患排查整治，紧盯“八张风险清单”，聚焦地质灾害、山洪小流域、山塘水库河网、城市内涝和城市安全运行、瓯江水域、交通运输、安全生产、文化旅游等重点领域，综合运用“人防+技防”手段，建立问题清单、责任清单、整改清单，将防御力量、责任保障全部下沉到基层防汛小单元。要全面防范，抓好人员转移和抢险物资准备，严格执行“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”的刚性要求，坚持“宁可备而不用，不可用时无备”，配强应急救援队伍，加强实战演练，确保底子清、情况明。要压实责任，抓好宣传预警和应急支持工作，健全落实“1833”联合指挥体系，严格执行24小时值班和领导带班制度，以“两直一白”的要求强化指挥调度与信息报送，确保上情下达、下情上传畅通无阻。

鹿城区委副书记、区长何占宇强调，防汛防台工作关乎人民群众生命财产安全，重于一切、高于一切、决定一切，没有如果、只有后果和结果。全区上下必须深刻认识到防汛防台工作的极端重要性，把防汛防台作为当前压倒一切的首要任务，杜绝麻痹思想、侥幸心理，保持绝对清醒，确保万无一失、绝对安全。要强化工作标准，在人员发动上凝心聚力、在应急准备上群策群力、在风险隐患排查上不遗余力，把握时与势、直面战和考、立足防和守、统筹人和物，以万全准备打好防御台风主动仗。

会议以视频形式开至各街镇。

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原标题： 区委区政府研判部署第9号台风“巴威”防御应对工作

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com