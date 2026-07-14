温州日报 2026-07-14 08:13:00

昨天，全市防汛防台复盘分析会及灾后恢复部署会召开，总结复盘9号台风“巴威”防御应对工作，研究部署灾后恢复重点工作。

温州网讯 昨天，全市防汛防台复盘分析会及灾后恢复部署会召开，总结复盘9号台风“巴威”防御应对工作，研究部署灾后恢复重点工作。市委副书记、市长张文杰强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，认真落实省委省政府部署，扎实做好防汛防台“后半篇文章”，全力保障人民群众生命财产安全。

张文杰指出，面对来势汹汹的台风“巴威”，在省委省政府和市委的坚强领导下，全市上下闻令而动、迅速响应，精准施策、顶格防御，全面动员、广泛发动，众志成城打赢这场防汛防台攻坚战。要深入分析复盘，系统总结经验做法，逐项梳理补齐工作短板，着力健全应急指挥体系、完善防汛基础设施、提升专业处置水平，确保“打一仗、进一步”。

张文杰强调，要迅速开展灾情核查，有序组织生产自救，尽快修复受损基础设施，以最快速度恢复正常生产生活秩序。要持续推进除险清患，坚持防范在先、处置在早，滚动开展风险隐患排查整治，坚决守牢防汛安全防线。要迭代完善工作体系，全面整备防汛物资、救援装备、应急队伍，持续优化方案预案，做好打大仗打硬仗的万全准备。

市委常委、常务副市长李宁参加会议。

来 源：温州日报

原标题： 全市防汛防台复盘分析会及灾后恢复部署会召开

扎实做好防汛防台“后半篇文章”

记者 缪眎眎

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