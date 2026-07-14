全市防汛防台复盘分析会及灾后恢复部署会召开
温州网讯 昨天，全市防汛防台复盘分析会及灾后恢复部署会召开，总结复盘9号台风“巴威”防御应对工作，研究部署灾后恢复重点工作。市委副书记、市长张文杰强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，认真落实省委省政府部署，扎实做好防汛防台“后半篇文章”，全力保障人民群众生命财产安全。
张文杰指出，面对来势汹汹的台风“巴威”，在省委省政府和市委的坚强领导下，全市上下闻令而动、迅速响应，精准施策、顶格防御，全面动员、广泛发动，众志成城打赢这场防汛防台攻坚战。要深入分析复盘，系统总结经验做法，逐项梳理补齐工作短板，着力健全应急指挥体系、完善防汛基础设施、提升专业处置水平，确保“打一仗、进一步”。
张文杰强调，要迅速开展灾情核查，有序组织生产自救，尽快修复受损基础设施，以最快速度恢复正常生产生活秩序。要持续推进除险清患，坚持防范在先、处置在早，滚动开展风险隐患排查整治，坚决守牢防汛安全防线。要迭代完善工作体系，全面整备防汛物资、救援装备、应急队伍，持续优化方案预案，做好打大仗打硬仗的万全准备。
市委常委、常务副市长李宁参加会议。
来 源：温州日报
扎实做好防汛防台“后半篇文章”
记者 缪眎眎
本文转自：温州新闻网 66wz.com
为你推荐
-
永嘉下日川村村民微信群8小时防台记录：这一夜，大家无眠却心安社会07-13
-
“幸亏昨晚撤出来了！” 龙湾一房屋棚顶被掀前住户成功转移社会07-13
-
洞头50多万公斤大黄鱼“挺住了” 温州新型网箱经受台风实战考验温州07-13
-
清淤消杀环境整治恢复生产 永嘉多地打响灾后自救硬仗社会07-13
-
三乐亭志愿者三天为避灾群众配送爱心餐食超万份社会07-13
-
乐清：十余支民间救援队 全员出动守护城市安全社会07-13
-
他在台风夜只睡两小时 确保归港渔船固定到位社会07-13
-
为一句问询携风裹雨翻山找答案 台风夜一位“执拗”的水利人社会07-13
-
男子被困瓯江北口大桥 民警12级狂风中冒雨搜救社会07-13
-
“铁皮石斛之乡”抢救进行时 新种植户黄茂向社会求助遮阳网等物资社会07-13