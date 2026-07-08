温州启动水上防台Ⅲ级应急响应 全力应对超强台风“巴威”
温州网讯 7月8日，记者从温州市水上防台分指挥部获悉，今天上午7点，我市正式启动水上防台Ⅲ级应急响应，全面部署今年第9号超强台风“巴威”防御工作。
据气象部门监测，截至今天上午5点，超强台风“巴威”中心气压已降至920百帕，最大风力达17级，目前正以每小时20至25公里的速度向偏西方向移动，强度大、移动路径复杂，对温州沿海水域构成较大威胁。
应急响应启动后，温州海事部门迅速行动，依托智慧海事平台、甚高频广播、手机短信等渠道，累计滚动播发台风预警信息逾3800条，确保在港船舶、航运企业及水上水下施工单位第一时间获取最新动态，并督促其严格按照防台应急预案要求，做到“应停尽停，应撤尽撤”。
截至今天上午7点，温州辖区全部48个涉水工程项目已全面停工，涉及施工作业船舶95艘均已有序撤离至安全水域；沿海客运航线共9条已全部停航，各项防台措施落实到位。温州海事部门同时提醒广大市民和海上作业人员，台风影响期间切勿冒险出海，如遇紧急险情，请立即拨打全国统一水上遇险求救电话“12395”，确保生命财产安全。
来 源：掌上温州客户端
记者 陈伟 通讯员 尤川川
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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