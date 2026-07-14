温州结束防台风应急响应
温州发布 2026-07-14 08:15:00
根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，经会商研判，市防指决定于7月13日17时结束防台风应急响应。
温州网讯 今年第9号台风“巴威”对我市影响基本结束，市气象部门不再发布该台风消息。根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，经会商研判，市防指决定于7月13日17时结束防台风应急响应。请各地各有关部门高度重视地质灾害滞后性，继续做好防范工作。当前正处于台汛期，局地短时强降雨多发，要继续抓好防汛防台各项工作，确保度汛安全。
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