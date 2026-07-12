正在阅读：3温州将防台风应急响应调整为Ⅱ级

温州将防台风应急响应调整为Ⅱ级

温州新闻网 2026-07-12 13:04:37

　　温州网讯（记者 温婉）记者从温州市防指了解到，根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》， 经会商研判，市防指决定于7月12日12时起将防台风应急响应调整为Ⅱ级。 

　　根据气象预报，今天白天我市中北部和西部地区仍有中到大雨，局部暴雨，沿海海面仍有大风过程。 

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11