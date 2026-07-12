温州将防台风应急响应调整为Ⅱ级

温州新闻网 2026-07-12 13:04:37

温州网讯（记者 温婉）记者从温州市防指了解到，根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》， 经会商研判，市防指决定于7月12日12时起将防台风应急响应调整为Ⅱ级。

根据气象预报，今天白天我市中北部和西部地区仍有中到大雨，局部暴雨，沿海海面仍有大风过程。

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