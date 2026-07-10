温州市海洋预报台发布风暴潮Ⅱ级警警报（橙色）
温州新闻网 2026-07-10 20:36:00
7月10日16时，温州市海洋预报台根据《风暴潮、海浪灾害应急执行预案》发布风暴潮Ⅱ级警报（橙色）。
温州网7月10日讯（记者 诸葛之伊）7月10日16时，温州市海洋预报台根据《风暴潮、海浪灾害应急执行预案》发布风暴潮Ⅱ级警报（橙色）。
受今年第9号台风“巴威”（台风级）影响，未来24小时温州近岸岸段将出现150-300厘米的风暴增水，11日晚高潮鹿城区、永嘉县将达到橙色预警级别，瑞安市、平阳县、龙港市、龙湾区、洞头区将达到黄色预警级别，乐清市、苍南县将达到蓝色预警级别。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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