温州市海洋预报台发布海水倒灌风险预警
温州新闻网 2026-07-10 20:36:00
7月10日18时，温州市海洋预报台发布海水倒灌风险预警。
温州网7月10日讯（记者 诸葛之伊）7月10日18时，温州市海洋预报台发布海水倒灌风险预警。
受今年第9号台风“巴威”（台风级）影响，未来24小时温州近岸岸段将出现150-300厘米的风暴增水出现，7月11日晚高潮温州鹿城区仰义街道岸段、丰门街道岸段、双屿街道岸段、广化街道岸段、松台街道岸段、五马街道岸段、滨江街道岸段、七都街道岸段以及永嘉县乌牛街道岸段、三江街道岸段、瓯北街道岸段街道的高潮位达到或超过当地橙色警戒潮位，乐清市柳市瓯江口段以及瑞安市东山街道岸段的高潮位超过当地黄色警戒潮位，上述岸段低洼区域存在海水倒灌风险。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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