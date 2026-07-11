温州日报 2026-07-11 09:18:18

自台风“巴威”启动II级应急响应起，市区所有差异化收费泊位免费对市民开放。防台应急响应II级解除后，根据道路情况恢复收费。

温州网讯 强台风“巴威”持续逼近温州。根据气象部门预测，“巴威”水汽充沛、风力强劲，将带来大范围暴雨和大风天气。昨天，温州市停车监管中心发布通知，自台风“巴威”启动II级应急响应起，市区所有差异化收费泊位免费对市民开放。防台应急响应II级解除后，根据道路情况恢复收费。

为减少市民车辆财产损失，鹿城、瓯海、龙湾三区综合行政执法局已相继发布通告，台风预警期间车主临时将车辆停放人行道不予处罚，以人性化举措护航市民防台避险。

各区通告明确，自7月10日8时起至台风警报解除期间，人行道临时违停免于处罚。各区综合行政执法局表示，台风天里人行道违停“免罚”是落实属地防台工作部署，有助于缓解暴雨大风下市民停车避险难题，避免车辆因停放在低洼区域泡水受损。免罚仅针对台风避险刚需临时停放，市民仍需尽量有序停放，远离大树、广告牌、老旧围墙等易倒伏设施。若路面积水严重、道路通行受阻，市民可拨打96310热线求助。

来 源：温州日报

原标题： 各区出台人性化停车政策 市区收费泊位全部免费

记者 夏婕妤 通讯员 邱明达 林素 陈小雁 孙浩诚

本文转自：温州新闻网 66wz.com