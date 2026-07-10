永嘉发布 2026-07-10 22:07:59

根据市气象局台风预警，今年第9号台风“巴威”将给我市带来强风暴雨。为确保人民群众生命财产安全，自2026年7月11日00:00起至台风警报解除，温州北站站南隧道实施双向全封闭管制，温州北站停车场暂停跨夜停车服务。请广大市民提前做好出行和停车安排！

一、站南隧道封闭管制信息

管制路段：站南隧道双向全段（含隧道进出口）。

管制时间：自2026年7月11日00:00起至台风警报解除，后另行通知恢复通行时间。

管制方式：双向24小时全封闭，禁止所有机动车、非机动车、行人进入。

二、温州北站停车场管理提示

自2026年7月11日00:00起至台风警报解除，停车场暂不提供跨夜停车服务，所有车辆即停即走，不得在场内过夜滞留。

台风影响期间，如风情雨情严重，停车场将临时关闭，禁止车辆进入。未及时驶离的车辆如因台风造成树木倒伏、高空坠物砸损、积水受淹等损失，相关后果由车主自行承担。

请广大车主提前将车辆驶离并停放至地势较高处，避免财产损失！

三、台风天出行温馨提示

1.台风暴雨期间尽量减少外出，确需出行请提前规划绕行路线，避开低洼下穿路段；

2.绕行路段如遇车流量增加，途经路口请减速慢行，服从现场工作人员指挥；

3.如遇路面积水，切勿强行涉水通行，积水深度超过轮胎1/2请立即掉头避险；

4.请广大车主提前将车辆驶离并停放至地势较高处，避免受损。

四、应急联系电话

交警指挥中心：122

消防救援：119

应急联系：19270988291

来 源：永嘉发布

原标题： 温州北站站南隧道7月11日0时起封闭管制！停车场暂停跨夜停车服务！

本文转自：温州新闻网 66wz.com