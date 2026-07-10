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关于温州轨道交通暂停运营的公告

温州铁投 2026-07-10 20:41:35
请广大市民朋友做好个人防范及出行规划，感谢您的理解与配合！恢复运营时间将视台风情况另行通知。

暂停运营公告

尊敬的市民朋友：

受今年第9号台风“巴威”影响，温州轨道交通S1线、S2线自7月11日6时起暂停运营请广大市民朋友做好个人防范及出行规划，感谢您的理解与配合！恢复运营时间将视台风情况另行通知。

您可关注“温州铁投”“浙江幸福轨道公司”公众号或登录“温州轨道”APP了解最新消息。如需帮助，请致电温州轨道交通线网服务热线：0577-96600。

特此公告。

温州市铁投集团  浙江幸福轨道公司

2026年7月10日

来　源：温州铁投

原标题： 关于温州轨道交通暂停运营的公告

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：诸葛之伊审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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