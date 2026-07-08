温州日报 2026-07-08 08:12:00

昨天，市委市政府召开会议研判部署今年第9号台风“巴威”防御应对工作。

温州网讯 昨天，市委市政府召开会议研判部署今年第9号台风“巴威”防御应对工作。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，按照省委、省政府部署要求，坚持人民至上、生命至上，树牢底线思维、极限思维，把防御应对第9号台风“巴威”作为当前压倒一切的工作，立足超强台风正面登陆的最不利局面，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，以最坚决态度、最有力措施、最扎实作风落实防御台风各项措施，坚决筑牢防汛防台严密防线，全力确保人民群众生命财产安全。

在市防汛防台抗旱指挥部，市领导听取台风“巴威”动态走势和防御应对工作情况汇报，并与市防指成员单位分析研判防台形势，部署当前重点任务。张振丰指出，第9号台风“巴威”强度高、体型大、移速快，预测路径正面影响温州。全市上下要按照台风正面袭击的高标准、严要求，锚定“一个目标、四个宁可”，抢抓“窗口期”全面落实各项防御措施，紧盯“八张风险清单”深入开展大排查大整治，抓实每一个薄弱环节、管控每一处风险隐患、压紧每一层责任链条，坚决守住“三条底线”，以万全准备打好防御台风主动仗。

张振丰强调，海上要突出防风防潮，提前做好船只归港避风、涉海人员转移工作，加强涉水旅游安全管理和涉海工程安全防范，确保船归港、人上岸、水域安。山区要突出防雨防洪，严格落实地质灾害“三查”机制，全市“一盘棋”统筹调度水利工程，坚持“早动、快动、小动”，合理调控水库河网水位，抓好山塘水库等重点部位风险排查防范。城镇要突出防涝防风，坚持人防、物防、技防相结合,加强城镇低洼易涝点、地下空间等薄弱地段警示和管制，加固重点房屋和广告牌、塔吊等高空设施防风措施，抓实道路交通、建筑工地安全保障，压实企业防汛防台主体责任。人员转移要突出安全有序，全面摸清危险区域人员底数，完善人员转移方案，加强避灾安置点规范建设、安全运行，确保应转尽转、应转早转、应转快转、平安返回。应急抢险要突出防断保通，提前备足防汛物资，配强应急队伍和专业抢修力量，根据研判提示前置布防，确保关键时刻拉得出、冲得上、打得赢。他强调，防汛防台是一场大战大考，各级各相关部门要牢固树立和践行正确政绩观，工作上高度重视，责任上层层压实，健全落实“1833”联合指挥体系，严格执行24小时值班值守和领导带班制度，按照“两直一白”要求传达信息，预报预警为令迅速落实防台措施，众志成城打赢防汛防台硬仗。

市委副书记、市长张文杰要求，各地各部门要迅速进入临战状态，切实做到快预报、快预警、快决断，以工作确定性应对风险的不确定性；切实做到严密防、精准防、全员防，坚持防灾减灾并举，完善群防群治体系，提前预置抢险救援力量和物资装备，全面筑牢城防、库防、堤防、海防、江防、山防“六防”体系；切实做到坚决停、坚决撤、坚决转，摸清底数、分类施策，全力确保人民群众生命财产安全。

会议以视频形式开至各县（市、区）和温州海经区。市领导陈应许、李宁、许杰、崔波、王凌、曾瑞华等分别在相关会场参加会议。

来 源：温州日报

原标题： 市委市政府研判部署第9号台风“巴威”防御应对工作

树牢底线思维极限思维 以万全准备打好防御台风主动仗

记者 郑序 缪眎眎

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