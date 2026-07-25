温州晚报 2026-07-25 09:38:54

在网剧领域，一批有影响力的温籍“大女主”“大男主”正在形成网剧演员的“温州力量”。

周士超

叶鑫鑫

方思畅

程澄

黄云云

温州网讯 在网文领域，温籍网络作家作为国内最具活力的创作群体之一，被称为网络文学的“温州现象”。在网剧领域，也有一个群体，以叶鑫鑫（六金）、黄云云、程澄、黄靖洲等为代表，一批有影响力的温籍“大女主”“大男主”正在形成网剧演员的“温州力量”，这批头部短剧演员作为真人剧的最强“护城河”，正成为AI短剧量产时代的别样风景。

粉丝百万的温籍短剧演员

“像叶鑫鑫（六金）出道即爆红的短剧演员是不多见的，算是成功从网红转型到短剧演员的好样本。”导演邵柒在接受记者采访时这样评价来自温州平阳的叶鑫鑫（六金）。邵柒是温州媳妇，她的丈夫周士超也是一位温籍短剧演员。

在进入短剧圈前，叶鑫鑫（六金）是一位穿搭、美妆博主，在抖音拥有百万粉丝，进入短剧圈后，她在《侯府主母要寿终正寝》演女一号陈玉壶，以清冷感、高颜值、御姐气场一战成名，该剧在红果短剧平台上收藏已达453.8万，播放破10亿次，登上红果热搜周榜，成为红果大主母赛道的TOP级短剧。邵柒认为，判断一个短剧演员市场价值最简单的办法，就是看短剧平台《红果短剧》里的每天更新的星光榜及粉丝数。而叶鑫鑫（六金）的星光榜基本稳定在全国50名之内，红果短剧日更新量在上千部的规模，能稳定在百名内都相当不容易，叶鑫鑫（六金）的红果粉丝已有113.3万，每集的片酬大约4万元左右，是短剧的头部演员。

《红果短剧》演员榜还会显示入驻演员出演短剧的数量，叶鑫鑫（六金）参演的短剧数量22部，这个数量并不算多，但出了《侯府主母要寿终正寝》《云渺》《京枝难攀》等爆款剧。

温籍演员转型短剧圈

除了叶鑫鑫（六金），入驻红果短剧粉丝较多的温籍短剧演员还有黄云云、白雪茹、方思畅、程澄、黄靖洲、周士超、陈智慧等。

黄云云是温籍演员里较早涉足短剧的一位，在红果平台上，参演的短剧就达65部，她出道后，也将弟弟黄靖州带入短剧圈。最后，弟弟成为小有名气的“大男主”。

方思畅从小爱演戏，在温州幼师读书时，就出演校园微电影《夏天遇见你》，还获得温州市第28届中小学艺术节一等奖，现在她是唐人影视签约演员，主演了《一梦浮生》《初次爱你》等网剧，播放量超亿次。

出生于瓯海的程澄是从长剧演员转型为短剧演员，他出演的长剧有《法医秦明之读心者》《三生有幸遇上你》等，可谓“宁做短剧鸡头，不做长剧凤尾”。

另外，还有一些传统影视剧演员也开始试水短剧，如苍南籍的演员林思意拍摄了奇幻爱情剧《穿越时空的爱》。

头部演员商机不减

横店是中国影视行业的体温计。行业人士普遍反映，今年横店都快没人了，原因是AI短剧的冲击。

温籍短剧演员周士超坦言，今年是短剧行业很困难的一年，AI对真人短剧的冲击非常大，冲击最严重的是群演，对于中、下层演员影响也很大，很多人开始转行回家。但头部顶流演员商业机会不减，由于资本流入AI短剧，行业呈爆发式增长，观众的审美也在提升，低成本制作的短剧已不能满足需求，精品化制作成为主流，由此，请好演员演出也成为新风向。

周士超说：“我是2021年接触演员这个行业，但在长剧领域机会并不多，在电视剧《三体》《暗河传》《千香引》《太平年》出演过一些小角色。正逢短剧兴起，我遇到了不错的团队，算是拿到了短剧红利。”

来 源：温州晚报

原标题： AI短剧量产时代有别样风景 真人剧中的温籍“大女主”“大男主”

记者 施世潮/文 受访者/供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com