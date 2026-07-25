两组数字，看温州如何把“看不见的资产”翻译成融资额度

潮新闻 2026-07-25 10:26:53

一纸专利、一串数据，和一片海，在温州，一场把看不见盘活成看得清的实践，正沿着科技与海洋两条线同时铺开。

温州网讯 7月24日，一场新闻发布会抛出两组数字，勾出温州金融的双线版图。5月末，全市知识产权（专利）密集型产业贷款余额1834.3亿元，同比增长18.7%；6月末，海洋经济产业贷款余额347.9亿元。

发布会现场图（人民银行温州市分行供图）

数字背后，是温州进行的金融实践。一纸专利、一串数据，和一片海，在温州，一场把看不见盘活成看得清的实践，正沿着科技与海洋两条线同时铺开。

把“专利”变“资产”

把看不清的看清楚，把估不准的估出价。这十二个字，是双线并进真正的支点。科技线的堵点，是轻资产、高投入、长周期撞上看抵押、看流水。温州的解法，是把技术本身种成一棵能自己生长的信用之树。围绕“一港五谷”科创布局，金融机构落地“港谷科技贷”“创新积分贷”“算力贷”等产品。

中国眼谷一家科创企业，手里有18项医疗器械核心专利，凭着“技术流”评价，全程只用了9个工作日，200万元额度便批了下来。从前得拿一套房产去押，如今凭一张薄薄的专利证书，钱就到了账上。

中国银行温州市分行落地“数据产权贷”（中国银行温州市分行供图）

建行工作人员走访“善新贷”投放企业（建行温州分行供图）

建行温州分行专为科创企业推出“善新贷”，一家做电路板的小微企业，凭一摞专利储备，撞开了“以销售定贷”的窠臼，拿到500万元授信。“技术流”头一回，真正流成了“资金流”。中国银行温州市分行落地“数据产权贷”，把企业合规登记的数据，变成可以背书的信用，面向温州数字产业园区整体授信，不用抵押也能放出纯信用贷款。

农行工作人员在企业车间走访（农业银行温州分行供图）

农业银行温州分行，把“人才”和“投入”也写进了评价模型。它结合温州特色科创指数贷体系，引入“AI+567”专属评价模型，把企业的科技人才、研发投入，折算成融资硬通货。“科技e贷”和“科创e贷”余额合计14亿元，全行科技贷款614亿元，服务科技型企业1808家，增量与总量，都排全市同业第一。

温州一家航天动力设备研发制造企业是另一个样本。这家2022年注册成立的企业，先后获评国家级高新技术企业、省级专精特新企业，手握3项Ⅰ类授权发明专利。企业发展势头强劲，累计完成5轮融资，最新估值达4亿元。2026年以来市场订单激增，亟须购置设备扩大产能。农行温州分行在走访中精准捕捉需求，仅用一周时间，便以企业自有核心发明专利作质押，投放500万元短期流动资金贷款。从前要拿房产去抵押，如今凭几纸专利证书，钱就到了账上。

当专利从墙上的一纸证书变成账上的一行额度，一个以创新为养分的金融生态，正悄然生长。

农商工作人员在铁皮石斛种植棚内走访（乐清农商银行供图）

温州乐清一家石斛企业，2008年拿到一笔30万元个人贷款；至2026年，授信已增至4250万元。据浙江农商联合银行辖内乐清农商银行相关负责人介绍，该产业已惠及2000余户。乐清一家以低空经济为主营业务的企业，是另一个样本。2016年，企业创始人拿到30万元启动资金；如今授信已达851万元。十年间，企业降人工60%、提效3倍，技术输出至“一带一路”，在浙江农商联合银行辖内乐清农商银行看来，科技金融要早一点。

向海要“金”

正如中国人民银行温州市分行行长施韬所说，“科技金融是金融‘五篇大文章’中的第一篇，海洋是高质量发展的战略要地。”从科技到海洋，温州的解题逻辑一以贯之——把银行过去看不清、估不准的东西，翻译成可量化、可定价的融资额度。

洞头海上风电项目（洞头农商银行 杨海贵摄）

海洋线的难点，主要在于风险识别难、抵押物评估难、不良处置难。根子同样在看不清、估不准。温州的解法，是先看清海洋里那些看不见的资产。建一套“蓝色征信体系”，采集基本信息、生产经营、资金流、动产权利担保、涉海专项等七维度信息，按“基础信用+行为特征+资产保障+产业特质”四维评价，对远洋捕捞、海水养殖等业态差异化加权，划出“蓝、绿、黄、红”四色。这套等级，把一家渔企看不见的信用、产能与权利，折成一个可比对、可定价的分数，形成信用越好、贷款越易、利率越低的金融氛围。

洞头山海风光（洞头区委宣传部供图）

更往前一步，“瓯越海洋贷”产品体系专门单列“海洋碳汇贷”，把碳汇这一典型的海洋无形资产，也纳入可授信、可定价的范围。在洞头，就有养殖户以紫菜、羊栖菜养殖的碳汇权益作质押获得贷款，一片海吸收的二氧化碳，第一次变成了看得见的授信额度。正是这套机制，让过去银行不敢碰、不会评的涉海主体，第一次有了清晰的信用与资产双重画像。浙江农商联合银行辖内洞头农商银行通过“海洋经济指数贷”支持区域海洋产业主体1756户、金额15.43亿元。

向海的一侧，洞头一家藻类加工企业的故事更具象。“要不是那笔及时的海洋经济指数贷款，我们的生产线升级计划可能就要搁浅了。”500万元贷款（信用50万元+抵押450万元）落地，车间里工人分拣海苔的场景，成了蓝色金融最实在的一幕。

一笔贷款激活了一条生产线，也激活了一个涉海小微企业的生长信心。

一份答卷

机制，最终要落到具体的人身上。

三个样本，连成了线。一笔贷款，也许是巧合；十笔，可以说是运气。可当金融机构今年以来走访了1200多家次涉海主体，故事便成了一条正在成形的机制。

温州母港龙门吊矗立在东海畔（周志南摄）

18年的石斛企业信贷陪伴、10年的低空经济企业成长之路，正在整片科创与海洋版图上，被批量复制。一个个案背后，是一条从幼苗到参天的成长链。中国银行温州市分行与温州一家汽车电子企业自2008年合作至今，给予集团授信总量5.5亿元，从厂区建设一路陪伴到产业链整合。温州母港深远海风电项目，农业银行温州分行给出固定资产贷款授信，已陆续投放。金融活水激活的，是整片生态。

民生银行工作人员在科创企业走访（民生银行温州分行供图）

双线并进的背后，是温州对科技—产业—金融良性互动的主动设计。金融活水精准灌溉，让一个个产业集群借着这股水成林成势。制造在向智造转身，靠海吃海也在向向海图强探路。但答卷仍有留白，施韬也坦言：要培育更多耐心资本投向初创期科技企业和涉海普惠群体，要打破数据孤岛、加快完善涉海信用标准。涉海经济的三难，仍需要金融领域创新破局，持续发力，久久为功。

把看不见的资产变成看得见的额度，温州已经迈出关键一步。当1834.3亿与347.9亿的活水持续流向实验室与蓝海，这道题的下一笔，写在耐心与协同里，让产业拔节生长的图景日渐清晰。

来 源：潮新闻

原标题： 两组数字，看温州如何把“看不见的资产”翻译成融资额度

作者：江维海 杨吉超 闵雅雯

本文转自：温州新闻网 66wz.com