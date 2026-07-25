温州日报 2026-07-25 10:22:00

本次活动将该县天然凉境、伯温文脉、畲乡风情、侨乡美食及低空科技等文旅体验搬至省城，邀请人们游玩浙南代表性的避暑康养和休闲度假目的地。

温州网讯 昨日，“清凉文成 消暑计划”2026文成文旅（杭州）夏季推介会，在浙江展览馆举行。本次活动将该县天然凉境、伯温文脉、畲乡风情、侨乡美食及低空科技等文旅体验搬至省城，邀请人们游玩浙南代表性的避暑康养和休闲度假目的地。

“好玩文成”是该县首要推介的文旅资源。当地是省内高等级景区较为集中的县域之一，有常年平均气温21℃的铜铃山国家森林公园，万亩原始森林铺就天然氧吧，壶穴奇观藏着溪水清冽。精心筹办的“21℃铜铃山”星空森林音乐会已启幕，将持续至8月底。这里有百丈漈和永不落幕的百丈漈武侠大会，把瀑布山水与武侠品牌深度融合。这里将举办“伯温非遗大集”，依托人类非物质文化遗产“太公祭”，通过现场体验非遗技艺，复刻古风市井、七星观象等场景。这里正着力打造低空文旅新名片，乘无人驾驶飞行器从空中俯瞰浙南山水与人文交融的壮阔。还有国际慢城玉壶的欧式沉浸、畲族村寨的民俗探寻等特色玩法。

“好吃文成”是该县重点推介的另一大文旅资源。这里可以品尝伯温福宴，整套宴席依托刘伯温养生理念，融合本地民间饮食习俗打造而成，宴席名菜各有风味。这里可以体验具有畲乡风味特色的让川村畲家长桌宴，品尝乌米饭、腊肉、高山笋干、山野菌菇等畲味美食，还能观赏山歌、民俗舞蹈、迎宾礼俗等特色表演。这里还可以享受天然鲜味，食材源自本地山野田间、河湖溪涧：飞云湖有机鱼、山涧清水鱼虾肉质紧实鲜嫩，高山春笋、山地野菜、农家土蔬四季更迭，清凉解暑的青草豆腐、菌汤既能驱散盛夏燥热，又能滋养脾胃。

该县还重点推介“好物文成”，期待大家前来游玩后带走农特产品。该县全新推出“伯温赐福”系列主题文创，打造兼具颜值、寓意与实用性的系列文创好物。这里还可以带走健康天然的生态特产，比如杨梅干、糯米山药、茶叶、土蜂蜜、笋干等，都是居家生活、馈赠亲友的上佳选择。

来 源：温州日报

原标题： 文成举行夏季文旅推介活动 邀请全省人民避暑消夏

作者：张睿 永强 陈轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com