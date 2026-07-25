从绿意零星到生机勃勃 温州网游争做细分跑道领跑者

温州晚报 2026-07-25 09:39:00

当AI将内容与游戏之间的鸿沟逐渐填平，网游这片绿意零星的土地开始变得生机勃勃。

观众等待工作人员将自己的实拍素材做成互动短片

温州网讯 在温州文化“新三样”的版图中，如果网文是茂密森林，那网剧也蔚然成林，而网游则是绿意零星，未成林海。当然，温州网游也曾经出现参天大树，温州本土棋牌游戏“游戏茶苑”曾风靡全国，创下千万级注册用户的成绩，但此后温州再未出现第二款走向全国的标杆产品，与上海、广州等游戏重镇的差距不断拉大。如今，AI技术的爆发为这条赛道带来了新的变量，温州网游正在重新证明自己。

曾有风靡全国的荣光

温州网游有过高光时刻。1998年，温州人潘恩林创办网游公司，白天上班、晚上敲代码，于2000年10月推出“游戏茶苑”平台，第一款游戏正是温州人最熟悉的牌类项目“温州双扣”。此后，温州麻将、台炮、挖花等极具浙南地方特色的棋牌游戏陆续上线，平台迅速积累起庞大的用户群体。巅峰时期，游戏茶苑风靡全国，注册用户达到1150万，同时在线人数近9万人，用户范围覆盖国内28座城市。

2005年12月，“游戏茶苑”被盛大网络收购，正式纳入头部企业的互动娱乐版图。在那个互联网尚未普及的年代，一家诞生于温州的本土游戏平台能获得行业巨头青睐，足以印证其商业价值与市场生命力。

然而，“游戏茶苑”的辉煌几乎成为温州网游的绝唱。被收购后，平台逐渐融入盛大与边锋等体系，其作为“温州造”的独立产业标识随之淡去。此后二十年间，温州再未出现第二款真正走向全国的游戏产品。网游巨头、游族网络创始人林奇虽是温州人，但其事业版图始终以上海为基地展开；温州凯乐斯网络也曾涉足《传奇》等游戏代理，却未能形成持续的自研能力。

就差最后一把火

温州曾在网游这条赛道上不懈探索。几年前，浙南电竞小镇和温州国际电竞中心相继落地，但硬件投入并未换来游戏产业的风起云涌。在那之后，温州在游戏相关载体的布局仍在持续。2022年，位于瓯海的中国（温州）数安港启动建设，如今已成为文化“新三样”的一大集聚区；同年7月，位于龙湾的温州国际云软件谷正式开园，总规划面积7平方公里，已吸引数千家数字经济企业集聚，并采用“园中园”模式打造超1万平方米的AI文化产业孵化器，集聚艾门韦思等15家头部AI文化企业。

水烧到99℃，距离沸腾就差最后一把火。金酷游戏创始人葛斌斌在上海做了二十多年游戏，从端游到页游、手游，几乎经历过每一轮行业变迁。曾打造出《魔界》《生肖传说》《诸侯》等风靡一时的网游。在温州“漫谷”一间办公室里，葛斌斌说，2019年，他感受到家乡数字创意产业的召唤，回到温州创立了金酷网络有限公司，最初的计划是延续老本行，继续做游戏。

他坦率地说：“上海最大的优势不是高楼大厦，也不是办公场所，而是产业密度。在上海，随时都能找到网游策划、导演、美术、投资人，一个想法可能几天就能变成合作。你离开这个圈子，就难找到人才，很多事情做不了。”

人才困境，带来了产业生态的碎片化。前些年，记者走访多家企业后也发现，温州的游戏产业整体停留在轻度休闲和美术外包层面，核心自研能力薄弱，重度网游与3A项目几乎完全空白。棋牌、电竞、AI游戏等不同细分领域的企业各自为战，尚未形成有效的协同效应。

颠覆性的未来开启

最后一把火来了，转机出现在2023年。生成式AI技术的爆发，让葛斌斌敏锐地察觉到，一个更具颠覆性的未来已然开启。过去，一部互动电影需要二十人的团队奋战数月；如今，一个人、一台电脑，配合合适的工具，就能完成同等体量的作品。“既然工具能让人变得如此强大，为什么不把这些工具交给更多人？”这个念头，让他把公司方向整个翻了过来。金酷网络不再只是一家内容制作商，而是转型为赋能平台，专注于为动漫、互动影视领域的个体创作者，提供从生产到变现的全套解决方案。

6月17日，在杭州第22届中国国际动漫节，观众在金酷网络的展位上排队体验Douju AI影游引擎Beta2.0，一位年轻创作者将自己的实拍素材拖入系统，几分钟内便生成了带有多个剧情分支的互动短片，围观人群中发出阵阵惊叹。这一幕印证着一个趋势：传统游戏开发需要编剧、美术、程序、剪辑等多个专业团队长周期协同，而现在一人可以搞定，产业的人才壁垒和资源聚集门槛正在出现松动。葛斌斌说：“过去，无数创作者怀揣故事与构想，却因编程能力和团队资源所限，迟迟无法将作品落地。如今，他们第一次获得将创意转化为可交互、可体验作品的真实可能。”

在温州，AI带来的变化同样发生在其他创业者身上。前网易游戏开发人员、蒸汽盒创始人陈和正带领团队打磨以2000年温州老城区为背景的模拟经营游戏《昔日餐厅》，团队规模虽小，AI却几乎渗透进每一个开发环节。“AI最核心的价值，是让团队能够更迅捷地将构想推向验证阶段。如果温州能够把握这轮技术变革的窗口，完全有可能在若干细分赛道建立起独特优势，走出一条换道发展的路径。”

AI拉低的门槛，也让更多普通人得以打开游戏创作的大门。今年6月，浙江工商大学温籍硕士毕业生张佩琪的毕业设计是一款以击鼓为核心玩法的叙事游戏《我们的温州龙舟》，从美术到编程均由她一人耗时三个月完成，AI在编程和文案环节充当了她的“助理”。

一个学生独自做出一款完整的游戏作品，这在过去几乎难以想象。现在，像张佩琪这样具备AI辅助开发能力的年轻创作者，正在多所高校中涌现，为温州游戏产业的未来提供了值得关注的人才储备。

抢占细分跑道领跑机遇

“当然，对温州而言，与上海、广州在传统网游赛道正面竞争并不现实，但在互动影游等细分跑道却有很多领跑机遇。”温州市委党校副校长、市人工智能学院副院长倪考梦说。

所谓互动影游，介于影视与游戏之间，观众通过选择左右剧情走向。这一形态的门槛远低于传统游戏开发，所需的核心能力恰恰是温州的两项长板：网文作家群体的叙事能力与AI影视团队的视频制作能力。倪考梦说，网文可以为游戏提供IP，AI影视可以直接切入制作环节，未来做短剧的团队转型去做互动影游，是一条现实可行的路径。

温州星涂信息科技有限公司曾在温州市国家大学科技园孵化，其开发的二次元塔防游戏《圣境咏叹》，预计将于今年下半年上线，这也是温州首个获批的二次元塔防类游戏版号。游戏构建了一个充满魔法与未知的奇幻世界，玩家扮演指挥官召唤英雄，在角色养成与策略布阵中抵御一波波敌人的进攻。创始人包浩伟是温州最早一批游戏开发者之一，他说，团队从去年6月启动开发，在美术风格上选择将敦煌壁画元素融入场景设计，与游戏整体的二次元画风形成一种独特的东方美学表达。团队起初并未使用AI工具，但随着AI技术的快速渗透，他们开始将AI接入脚本迭代和内容更新环节，“这样团队就能把精力聚焦在内容的打磨上，而不是困在重复劳动里。”

00后创业者叶哲鸣创立的原子游创，则致力于打造向所有人开放的开源游戏平台，其自研引擎DoraSSR已正式上线。所谓开源游戏，即源代码公开、允许任何人自由使用和修改的游戏形态，它把开发的门槛从专业程序员的专属领地，降到了普通爱好者也能上手尝试的维度。叶哲鸣说：“传统游戏产业的重镇格局已经固化，温州作为后来者几乎没有正面竞争的可能。但开源游戏的理念在全球范围内仍属于先锋领域，我们的愿景，是让温州成为‘开源游戏之都’，吸引全球开发者的目光汇聚于此，培育出一个繁荣的创作生态。”

有关人士透露，2025年，温州AI动漫影视产业园（漫谷）正式投用，拥有6300平方米创作空间，可容纳上千名创客，定位为温州AI影游产业的核心承载地，目前已发布54部互动影视游。此外，温州正为网游细分赛道的领跑提供系统性支撑，配套推出模型券、语料券、算力券等专项政策，进一步降低中小企业创新成本。

一边是网络作家笔下源源不断产出的优质IP，一边是AI影视团队日益成熟的视频生产能力，温州在内容端的积累已经相当可观。当AI将内容与游戏之间的鸿沟逐渐填平，网游这片绿意零星的土地开始变得生机勃勃。正如倪考梦所说：“目前只有三两株树木。但有了AI这个新变量，网游领域同样有望长成又一片茂密的森林。”

来 源：温州晚报

原标题： 从绿意零星到生机勃勃 温州网游争做细分跑道领跑者

记者 陈希茜/文 受访者/供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com