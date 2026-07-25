高温催热“它经济” 平阳宠物消暑用品走俏全球

潮新闻 2026-07-25 10:22:38

从三角帐篷造型的“宠物空调房”到铝制“猫锅”，从凝胶冰垫到免洗清洁手套，“平阳造”宠物消暑用品正批量装箱出海，发往美国、欧洲、东南亚、中东等60多个国家和地区。

入夏以来，全球多地遭遇持续极端高温天气。当人们躲进空调房避暑时，远在浙江温州平阳县的一批宠物用品工厂，正开足马力为全球“毛孩子”赶制清凉装备。从三角帐篷造型的“宠物空调房”到铝制“猫锅”，从凝胶冰垫到免洗清洁手套，“平阳造”宠物消暑用品正批量装箱出海，发往美国、欧洲、东南亚、中东等60多个国家和地区。

小厂“爆单”夏天 一间冰屋的出海路

“冰袋一放，门帘一拉，猫咪直接钻进去，冷气锁得死死的。”温州市米达力宠物用品有限公司负责人陈定涨这样描述公司今夏的现象级爆款——“宠物空调房”。

这间“房”呈三角帐篷造型，正面设透明视窗，内部以牛津布、珍珠棉配合铝箔实现隔热保温，搭配附赠冰袋即可物理锁冷8至10小时，打造宠物专属的移动避暑空间。

受访者供图

陈定涨在平阳办厂9年，专做宠物用品。大约两三年前，他在亚马逊平台上发现同类宠物冰窝，海外售价30至50美元，单夏季销量超百万单，便认准了这条赛道。去年推出自研产品时市场反响平平，今夏受全球极端高温带动，订单突然爆发，高峰期工厂日产能达3000台以上，仍供不应求。

“国内零售也做，但更多是为了吸引外贸公司上门。”陈定涨道出了他的生意经。他在阿里平台设置1件起批规则，单价32元，下单客户主要分两类：一类是外贸公司拿样看质量，另一类是国内电商商家小批量试水。“他们试好了，大单就来了。”

如今，这款“宠物空调房”已远销欧美，阿联酋客商也在洽谈中。在陈定涨看来，中东全年持续高温的属性，能帮助企业实现全年稳定排产，“不用等天热才开工，订单稳了，利润也更稳。”

大厂“全季节”布局 从消暑单品到清洁矩阵

如果说米达力代表了平阳中小宠物企业的灵活与敏锐，那么浙江旭漠生物科技有限公司则展现了当地企业在细分赛道上的纵深布局能力。

高温催生的不仅是降温需求，更放大了宠物体味这一全球铲屎官的共同痛点。夏季宠物体表皮脂分泌旺盛、细菌繁殖加快，免洗手套、除臭喷雾等便捷清洁用品今夏成为海外市场的“刚需爆款”。

受访者供图

在旭漠生物的车间里，日产10万包的宠物免洗手套生产线和日产3万瓶的除臭喷雾生产线满负荷运转，工人两班倒、机器不停转，订单已排至下月。

“免洗手套一抹就干净，还能添加保湿护毛成分，对怕水的猫狗特别友好，夏天消耗得特别快。”总经理陈崇贵介绍，“除臭喷雾更夸张，气温越高，主人用得越勤，复购周期缩短了将近一半。”

针对不同海外市场的消费习惯，旭漠生物去年以来开发了12款本土化新品，从包装设计到香型配方均做本地化调整，陆续打入东南亚和欧美市场。2026年1至6月，公司出口销售额同比增长超九成，全年海外销售额预计增长约150%。

产业集群的底气 从“一张皮”到全品类出海

打开各大电商平台搜索“宠物降温”，跳出来的商品琳琅满目，多数产地标注着“浙江温州”或“温州平阳”。从26.9元的基础款凝胶冰垫到69元的双屋顶宠物冰屋，从铝制“猫锅”到卡通手提冰屋，平阳已形成覆盖多品类的宠物避暑产品矩阵。

这并非偶然。平阳宠物产业的故事，要从“一张皮”讲起。

上世纪90年代，作为“中国皮都”的平阳县水头镇，制革业产生的大量边角料引起了海外客商的注意——这些皮料可以用来制作狗咬胶。嗅觉敏锐的平阳人由此起步，将皮革边角料通过清洁生产手段制成高蛋白宠物零食，逐步开启了宠物产业的大幕。

历经近30年培育，平阳宠物产业已从单一的狗咬胶产品，衍生出宠物饲料、零食、牵引绳、玩具、服饰、清洁用品、狗窝、猫爬架等20个系列、1000多个品种的完整产业链，培育出佩蒂股份、源飞宠物两家主板上市企业，先后获得“中国宠物用品出口基地”“国家级出口宠物食品质量安全示范区”“国家外贸转型升级基地”三张国字号金名片。

图源平阳发布

数据显示，2026年上半年，平阳县宠物用品产业总产值突破23.7亿元，拥有规上宠物工业企业64家，1-5月宠物食用品出口5.1亿元，产品畅销60多个国家和地区。其中宠物咬胶食品出口额占全国同类产品出口总量的60%以上，宠物牵引绳国内市场占有率超35%。

今年夏季，宠物“消暑经济”持续升温，清凉型宠物用品迎来爆发式增长。以平阳玖升集团为例，该公司针对高温天气推出的凝胶冰垫，在暑期线上销售中日均出货量突破千件，成功斩获企业当季宠物用品单品销量“冠军”，成为本土企业抢抓季节性消费新风口、灵活拓展市场的生动注脚。

从“制造”到“智造” 产业升级新答卷

在全球宠物经济持续升温的背景下，平阳宠物产业正经历从“数量扩张”到“质量提升”的转型。

当地出台电商高质量发展三年行动计划，实施“十百千万”电商培育工程；联合温州科技职业学院共建宠物产业学院，年均定向输送电商运营、文旅服务等专业人才超百名；建成占地25.5亩的宠物直播基地，集成选品直播间、线上线下展销、跨境创客等五大功能板块，2026年上半年带动全县宠物市场新增零售额2000万元。

图源平阳发布

在水头镇宠物小镇会客厅，89个宠物品牌、47个本地品牌齐聚一堂，从牵引绳、宠物服饰到零食玩具一应俱全。展厅一楼的七八个固定直播间365天全年运营，日均销售额稳定在10万元左右，日均发货超1万件。

“天气越热，我们的生产线越‘火’。”陈崇贵的这句话，或许正是平阳宠物产业的一个缩影——在全球市场的热浪中，这个从浙南山城走出的产业集群，正以灵活的市场嗅觉、完整的供应链配套和持续的创新能力，在“它经济”的蓝海中不断开辟新赛道。

来 源：潮新闻

原标题： 高温催热“它经济” 平阳宠物消暑用品走俏全球

记者 项锐 共享联盟·平阳 万鑫

本文转自：温州新闻网 66wz.com