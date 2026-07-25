AI眼镜首次用于查验出口宠物食品 效率提升超六成

温州日报 2026-07-25 09:15:00

这项智能查验举措可实现出口宠物食品查检效率提升六成以上，加快产品通关时间的同时，查验数据全程留痕、有据可查，有利于辅助现场关员进一步规范监管流程，从源头把好产品安全关。

温州网讯 “经比对，产品标签标注的添加剂成分均符合欧盟要求。”昨天，在温州锦恒宠物用品有限公司查验现场，温州海关工作人员佩戴AI眼镜，对一批货值约30万元的出口宠物食品外包装标签进行扫描采集信息。

仅数秒时间，AI眼镜识别到的相关数据实时上传后台，该批产品的添加剂合规判定结果及风险提示即时呈现在眼镜镜片上。这是AI眼镜首次应用于温州海关出口宠物食品属地查检业务。此前，该智能查验装备已在该关进口食品监管领域推广应用。

根据测算，这项智能查验举措可实现出口宠物食品查检效率提升六成以上，加快产品通关时间的同时，查验数据全程留痕、有据可查，有利于辅助现场关员进一步规范监管流程，从源头把好产品安全关。

“过去核对一批货物的添加剂合规情况，主要依靠关员的知识储备和业务经验，对于不熟悉的内容需要花费不少时间检索比对。整个过程不仅费时费力，还存在误判风险。”温州海关监管三科科长胡东建说。AI眼镜辅助查验宠物食品，打破了传统单一人工核验模式，是依托科技赋能破解欧盟添加剂合规查验难点的实践，在进一步压缩通关时长、优化口岸营商环境的同时，筑牢了出口宠物食品安全防线。

今年上半年，经温州海关监管出口欧盟宠物食品5208吨，同比增长11.8%。据海关介绍，欧盟是温州市宠物食品的核心外销市场，辖区超半数宠物食品出口至欧盟地区。欧盟严格施行宠物食品添加剂“白名单”管理制度，目前被纳入准入清单的合规添加剂达两千余种，清单内容实行常态化动态调整。

“海外市场对于宠物食品添加剂的管理十分严苛，相关要求多而且变动大。”锦恒公司质量经理陈少芬说，一旦添加剂不符合对方国家的要求，出口产品将面临滞港甚至退运风险，导致企业各项经济损失。因此，出口前查验人员的精准把控对企业来说非常重要，AI眼镜轻轻一扫就能快速给出结论，大幅减少了企业的等待时间。

温州海关表示，下步将持续优化AI查验数据库，不断拓宽智能装备应用场景，以智慧监管赋能产业发展，服务宠物特色产业更好拓展国际市场。

来 源：温州日报

原标题： 打破单一人工核验模式 效率提升超六成 AI眼镜首次用于查验出口宠物食品

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com