温州都市报 2026-07-25 09:26:35

面对学生群体的变美诉求和五花八门的医美营销，如何避开盲目消费的坑？选择正规医疗机构和专业医生，是变美决策的底线。

温州网讯 暑假一到，温州各大医院医学美容门诊的接诊量直线上升，学生群体成了“主力军”。据温州和平整形医院统计，7月上半月整形美容人数比上月增加约50%，同比咨询量增长35%，创历史新高。面对这场“暑期变美潮”，怎样才算科学安全地变美？学生和家长容易掉进哪些误区？来听听专家意见。

眼、鼻、祛痘，成学生党热门三件套

“我想在上大学前把痘痘治好，还想让眼睛变大一些。”高三毕业生阿雅说，由于高中忙于学业，一脸青春痘没有系统治疗，面部皮肤差。高考一结束，她在妈妈的陪同下来到温州和平整形医院咨询。

阿雅的母亲说：“为了祛痘，她用过中药、西药，但改善不明显。眼整形是她自己在网上了解过的，想做自然的双眼皮。我们就带她来咨询，看哪种眼型更适合她。”

当天，阿雅先通过和平整形医院自主研发的“五位一体”AI医美面诊系统和VISIA皮肤检测做了初步评估，随后由眼综合整形专家刘照文、疑难问题肌诊疗专家周景岩联合面诊，分别制定了眼综合方案和祛痘分阶段治疗方案。目前，阿雅已进行祛痘初次光电治疗，眼整形手术也已顺利完成。

男生也爱美，占比升至三成

近两年，“暑期变美”不再是女生的“专利”。今年7月上半月，男生占了三成，同比明显增加。

20岁的小林是准大学生，已被某艺术高校录取。他很在意自己的外貌。窄脸型配上宽鼻头、塌鼻梁，不协调的面部比例让他一直缺乏自信，于是主动让母亲带他做鼻整形。

梁赞姜院长为小林量身定制了鼻整形方案。李女士此前找梁院长做过注射美容，所以特别信任他。这次带儿子来找专家咨询后，她自己也顺道做了抗衰美肤项目。今年暑期，“和孩子一起变美”的家长目前也有不少。

变美有底线，安全放第一

如今，部分网络平台刻意放大“容貌焦虑”，鼓吹畸形审美。个别学生拿着照片来门诊，要求整成“精灵耳”“呆萌眼”“漫画腿”，对于这些要求，和平整形医院专家总是直接回绝。

面对学生群体的变美诉求和五花八门的医美营销，如何避开盲目消费的坑？选择正规医疗机构和专业医生，是变美决策的底线。

和平整形专家团给出5条具体建议：

1.摆正消费心态：年满18周岁方可独立决策，未成年人需监护人书面同意。如果变美冲动源于他人评价或一时情绪，建议冷静一段时间再定夺。医美解决的是客观缺陷，不是主观焦虑。

2.核验机构与人员资质：实地查看机构是否有《医疗机构执业许可证》，并通过国家卫健委官网或“医通办”APP核对医生执业范围是否包含“外科专业”或“皮肤专业”，确保人证一致。

3.仔细甄别项目和产品：警惕过度花哨的营销名称，问清产品化学名，当场扫描包装追溯码，确保“一物一码”。别盲目追新，别当“小白鼠”。对“眼综合”“鼻综合”等打包项目保持理性，正规医生按部位、按项目收费，过低价格可能暗藏猫腻。

4.主动了解项目风险：任何医美都有一定概率风险，因此你在面诊需追问并发症、发生概率及医生处理经验。如果机构医生回避风险、急于催付定金，果断转身离开。

5.提前规划恢复周期：以切开双眼皮为例，术后7天拆线，2~3周大部分恢复。如果7月开学，建议最晚在7月下旬完成手术。术后严格遵医嘱护理，注意饮食，才能加快恢复。

刘照文院长提醒家长，面对孩子的变美诉求，不要一味斥责或盲目满足，建议陪同面诊，充当“第二双眼睛”，共同甄别医美机构，到正规医院找专业医生。

来 源：温州都市报

原标题： 暑期医美潮来袭，学生群体占比攀升

专家提醒——别让“变美冲动”盖过安全底线

记者：张晓

本文转自：温州新闻网 66wz.com