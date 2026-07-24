77:74！“告别秀”龙湾力克永嘉，拿下首胜！

温州新闻网 2026-07-24 21:28:00

最终龙湾队顽强拼抢，以77:74拿下收官胜利，这也是龙湾队在本届浙BA温州市预选赛中拿下的首场胜利。

温州网讯（记者 张湉）7月24日晚上，浙BA温州市预选赛B组常规赛，永嘉队主场迎战龙湾队。此战是两队本届赛事的最后一战，尽管双方均已无缘小组出线，但场上全员依旧全力以赴、寸土必争。最终龙湾队顽强拼抢，以77:74拿下收官胜利，这也是龙湾队在本届浙BA温州市预选赛中拿下的首场胜利。

龙湾队占据身高优势，内线实力突出，永嘉队则主打“小快灵”战术。比赛开局，龙湾队率先发力，取得5分领先。永嘉队沉着应对，多次依靠快速攻防持续追分，以20:19领先1分，在首节完成逆转。

第二节比赛局势持续胶着，双方攻防拉锯、交替得分。半场结束，永嘉队以36:38落后2分，比赛仍留悬念。

永嘉18岁新星朱浩元在此战中表现亮眼，尤其在第三节中找到火热手感，多次命中三分，快速将比分扩大。

面对分差劣势，龙湾队并未轻言放弃。在第四节，全员咬牙追分，全力冲击翻盘，最终将这来之不易的胜利收入囊中。

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