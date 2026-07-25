温州日报 2026-07-25 09:15:00

日前，瓯海区泽雅水库生态鱼养殖迎来第一场丰收。据悉，此次捕捞的鳙鱼数量约1000公斤。

温州网讯 晨曦微露，随着一声“开渔”令下，一张巨网在泽雅水库缓缓收拢，一条条体态丰腴的鳙鱼（温州人惯称“包头鱼”）在碧波中翻腾，水花泛起一道道银白色弧线……日前，瓯海区泽雅水库生态鱼养殖迎来第一场丰收。据悉，此次捕捞的鳙鱼数量约1000公斤。

作为承担温州市区近30%供水量的“大水缸”和瓯海西部的生态屏障，泽雅水库的守护方式正在升级。为持续探索水质保护与经济效益的平衡之道，泽雅水库运营方巧借珊溪水库“人放天养、轮捕轮放”的成熟经验，于今年2月将首批20吨鲢鱼、鳙鱼鱼苗投放入库，让这些滤食性鱼类化身水体“清道夫”，也为生态循环夯实了种群基础。

“不是所有进网的鱼都带走。”现场工作人员介绍，水库严格执行“捕大留小、以收定投”的可持续捕捞模式，要求捕捞的鱼必须是体重达到1.5公斤以上的成鱼，未达标的幼鱼则当场放归水库。这种“小鱼继续吃藻，大鱼上市变现”的机制，既守住了水体承载力，又实现了生态效益与经济效益的双赢。

好水出好鱼，好鱼助文旅。据悉，在今年4月份瓯海举行的2026年“园博观万象·泽雅归自然”全域文旅推介会上，泽雅镇重磅发布了“泽雅好山水·天然生态鱼”品牌战略：通过打通从水域直达餐桌的全链条，全力打响“泽雅好水出好鱼”特色品牌，推动库区村落生态增效、村民共富。现场，多家当地农家乐被授予“泽雅生态鱼直供店”称号，同时，特聘市区几家知名老牌餐饮企业的名厨担任结对导师，以“名师带徒”的模式提升乡村烹饪水准，让生态鱼不仅养得肥美，更做得美味。

随着泽雅水库轮捕轮放模式的稳定运行，市民今后前往泽雅游玩，不仅能欣赏“泽雅归自然”的秀美风光，更能随时品尝到这份来自“大水缸”的鲜美馈赠。

近年来，瓯海文旅融合共富发展成效显著，其中，泽雅作为千年纸山文化发祥地、著名作家琦君的故乡，先后斩获30余张国字号、省字号文旅与生态荣誉名片，“千年纸山·诗画泽雅”美丽乡村带成功入选浙江省共同富裕示范带，引进的文旅项目持续出圈出彩，全年接待游客量突破260万人次。如今，这条“生态鱼”，将成为激活乡村振兴的新引擎。

来 源：温州日报

原标题： 泽雅水库第一网生态鱼“上岸” 将打造当地特色美食新名片

记者 洪越风 瓯海融媒记者 陈瑶

本文转自：温州新闻网 66wz.com