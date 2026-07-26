潮新闻 2026-07-26 16:47:30

一批聚焦产业链“卡脖子”技术攻关的硬核成果集中亮相，彰显温州以科技创新驱动新质生产力加速形成的蓬勃气象。

瓯江潮涌，智汇鹿城。7月24日，第十一届“创客中国”暨“浙江好项目”中小企业创新创业大赛温州区域总决赛在中国（温州）智能谷山水智创中心落下帷幕。25个涵盖新一代信息技术、生物医药、高端装备、新能源、新材料、人工智能等前沿赛道的科创项目同台竞技，一批聚焦产业链“卡脖子”技术攻关的硬核成果集中亮相，彰显温州以科技创新驱动新质生产力加速形成的蓬勃气象。

大赛自启动以来，共征集各类优秀项目383个，历经5场海选赛的层层选拔，最终25个项目脱颖而出，站上总决赛舞台。经激烈角逐，浙江星曜半导体有限公司“商业航天卫星通信专用高性能射频芯片国产化”项目摘得企业组特等奖，浙江航芯国创科技（温州）有限公司“工业级WAG-Ring MEMS惯性导航芯片研发及产业化”项目夺得创业组特等奖。

向“新”而行

技瞄准“卡脖子”难题

创新是引领发展的第一动力。本次总决赛舞台上，一批拥有自主知识产权、致力于突破国外技术封锁的“硬科技”项目备受瞩目。

获得企业组特等奖的浙江星曜半导体有限公司，聚焦商业航天卫星通信专用高性能射频芯片的国产化攻关。射频芯片是卫星通信系统的核心部件，长期被国外巨头垄断。星曜半导体相关负责人表示，团队经过持续技术攻关，已在芯片设计、制造工艺等关键环节取得突破，产品性能达到国际先进水平，将有力支撑我国商业航天产业链的自主可控。

创业组特等奖得主浙江航芯国创科技（温州）有限公司，由国家级人才领衔技术团队，是国内首家实现WAG-Ring全角模式高精度惯性导航芯片产业化的企业。该技术即使在地下隧道、深山密林等卫星信号盲区，依然能够实现精准定位，可广泛应用于无人系统、自动驾驶、工业机器人等新兴领域，填补了国内在该技术路线上的产业化空白。

此外，维眸生物科技（浙江）股份有限公司带来“新靶点新剂型自主研发眼表及眼底创新药平台”项目，致力于眼科创新药自主研发；伊发控股集团有限公司展示“基于物理AI的全域电网自主巡检智能系统”，探索低空经济与电力能源的深度融合。一批生物医药、人工智能、新材料领域的优质项目同场竞技，充分展现了温州中小企业“专精特新”发展的强劲势头和创新创业的深厚潜力。

向“实”而为

产融协同厚植创新沃土

企业是创新的主体，金融是创新的血脉。大赛不仅是技术比拼的擂台，更是产融对接的桥梁。赛事期间，主办方同步举行科创金融专项宣讲及产融对接签约仪式。中国银行温州市分行与浙江长城搅拌设备股份有限公司、浙江杰佛瑞智能科技有限公司、浙江壹德新材料科技有限公司3家优质企业现场签署产融合作协议，以金融活水精准滴灌科创幼苗，助力创新成果加速落地转化。

温州市经济和信息化局相关负责人表示，大赛旨在为中小企业搭建展示交流、产融对接、项目孵化的综合性平台，通过“以赛促创、以赛促产”，推动科技创新与产业创新深度融合，引导更多中小企业走专精特新发展之路，为温州做大做强“5+5+N”现代产业集群注入新动能。

创新之路永无止境，实业发展大有可为。据悉，本次大赛获奖项目将代表温州征战省级赛场。温州将以此次大赛为契机，持续优化创新创业生态，加快培育新质生产力，为高质量发展建设共同富裕示范区市域样板注入更加强劲的创新动能。

来 源：潮新闻

原标题： 25项“硬科技”同台竞技 “创客中国”温州区域总决赛落幕

作者：谢施琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com