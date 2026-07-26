百户人家百亩田连成片，茗岙梯田里的新“丰”景
受访者供图
盛夏时节，永嘉县茗岙乡茗中村与茗后村一带，连片梯田绿意盎然，无人机低空掠过，均匀施肥。这个“新农具”引来几位农户驻足围观。种过十几年地的村民郑丽丽头一回亲眼见到这阵势，忍不住拿起手机拍照：“有点好奇，就手机上看过，这个原本没看过。省点钱，省点力。”
操作无人机的，是茗后村村民潘明生。去年他外出学习无人机技术，听说村里启动土地流转，便立即回了村。“感觉很好，为自己家里面的人作贡献。”潘明生说。
茗岙乡地处山区，坐拥得天独厚的梯田资源。然而，随着年轻劳动力外出务工，部分梯田逐渐闲置，一些地块利用率不足五成。为盘活土地资源，茗中村与茗后村有意将数百亩连片梯田统一流转，但因涉及上百户人家，耕作多由老人完成，反对声音不小，僵局一度持续多年。“有的村民不同意，自己的地想自己种”“土地流转后，把我们的地搞坏了怎么办？”
去年底，村委会换届后，新班子上任第一件事就是推进土地流转。茗中村与茗后村村两委一起，挨家挨户给村民“补课”，一做就是整整一个月。
150亩连片梯田终于成功流转，由茗中村统一管理，零散田块重新连成片。陈春福算了一笔账：“那一亩地1000斤，算起来的话，我们这就是十来万斤，对家庭也有收入，对村里也有好处。”村民胡林垄也表示：“管理方面肯定好一点的，统一施肥、喷洒农药、统一收割，整个效果要好一点。”
受访者供图
为了让村民安心，茗岙乡在流转之初就对接结对帮扶团组，提前签订农产品订单，锁定销路。有了订单托底，土地流转后的效益很快显现。统一经营不仅实现降本增效，还通过统一品种提升农业品牌，统一布局打造出梯田景观。
“去年，这片梯田还没流转的时候，我们就试种了一小片油菜花，没想到游客络绎不绝。”胡林垄回忆道。如今，土地成功流转，种植面积进一步扩大，胡伟达满怀期待：“规模上来了，能吸引更多游客，农文旅融合发展，对我们村的前景更有好处。”
春赏油菜花海，秋观金黄稻浪。土地流转不仅“转”活了梯田，也“转”回了人气，更“转”出了山区农文旅融合发展的新“丰”景。今年，这片梯田将成为新的打卡地，成为游客镜头中最美的风景。后续，当地还计划推进周边200多亩连片梯田流转，进一步提升土地效益。
来 源：潮新闻
记者 谢甜泉 朱若冰
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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