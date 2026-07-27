温度新闻 2026-07-27 09:13:00

7月26日，《人民日报》头版刊登了温州五马历史文化街区公园路古戏台戏曲表演的图片。

温州网讯 7月26日，《人民日报》头版刊登了温州五马历史文化街区公园路古戏台戏曲表演的图片。

以下为原文：

浙江温州市鹿城区五马历史文化街区古戏台焕新升级，增设开放式延伸T台，融合古韵与潮流演艺，打造沉浸式街区演艺空间。图为7月24日，市民游客在五马历史文化街区公园路古戏台观看戏曲表演。苏巧将/摄（影像中国）

《人民日报》刊登的这张照片由温州日报记者苏巧将所摄，首次刊发于《温州日报》7月25日头版。

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古戏台“破界”重生

解锁“爱乐之城”新玩法

公园路古戏台位于五马历史文化街区公园路口，是温州传统文化表演的重要阵地。此前，该点位已被列为浙江省“文艺赋美”街头演艺精品点位，瓯剧、永昆、越剧、鼓词、皮影戏、民乐等传统特色文化节目曾在此轮番上演。

6月26日晚，历经系统性改造提升，这一城市文化地标以一场别开生面的“文艺赋美·斗城T-SHOW”跨界演出正式重启，邀请数百名市民与游客共同见证这座古戏台的“破界”时刻。

改造提升后的古戏台，一道10米长的银色T台，从公园路“南曲清音”古戏台口伸向街面。

鹿城区文化馆馆长吴怡介绍，原来的戏台小，表演形式受限，加了这个能变形的外延舞台，戏曲、歌舞、情景剧、走秀都能上，“节目就像种进了人群里”。

首演结束，银色T台不撤。吴怡说，公园路戏台以后要做全年常态化公益演出，目前先定在每周五、周六、周日，每晚一小时左右。

为此，鹿城区文化馆已面向全社会招募演艺志愿者。“希望这个舞台不只是专业演员的，也是所有喜欢文艺的市民的。”

来 源：温度新闻

原标题： 温州古戏台焕新升级登上《人民日报》头版

本文转自：温州新闻网 66wz.com