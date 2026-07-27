温州都市报 2026-07-27 09:30:00

经过数日比拼，温州健儿夺得1个一等奖、2个二等奖、1个三等奖，并在基本功项目中获八强荣誉，交出一份亮眼的成绩单。

温州网讯 昨天，2026年全国校园武术实施单位交流赛（广东赛区）在肇庆广宁收官。经过数日比拼，温州健儿夺得1个一等奖、2个二等奖、1个三等奖，并在基本功项目中获八强荣誉，交出一份亮眼的成绩单。

温州代表队队员来自5所学校，与来自广东、海南、湖北、上海、重庆、贵州等七省市30多所学校的数百名运动员同台竞技。本次赛事是国家体育总局年度计划内最高级别的中小学生武术盛会，设小学组、中学组两个组别，涵盖集体项目、展演项目、武术基本功三大竞赛单元，为全国各地校园武术实施单位搭建了高水平的交流互鉴平台。

赛场上，温州各校队伍全力以赴，展现出扎实的训练功底和昂扬的精神风貌。永嘉县职业教育中心表现抢眼，在国家一级教练员徐城森的指导下，9名来自瓯拳武术队的学子身着统一服装登场，动作刚劲有力、队形变换整齐，凭借刚柔并济的瓯拳技法斩获8.74分，夺得中学组集体项目二等奖。首次参赛的永嘉县枫林镇中心小学瓯拳武术队小将毫不怯场，招式规范、队列规整，展现出少年意气，拿下小学组集体项目三等奖。

苍南县灵溪镇第二小学则成为赛场焦点。该校展演项目连续两年荣获全国一等奖，今年携原创作品《守护高原生灵》再度惊艳全场。作品将武术与生态保护主题深度融合，孩子们化身“高原守护队”，眼神坚定、招式刚猛，生动演绎了保护高原生灵的感人故事，赢得裁判认可，以9.02分的高分摘得一等奖，成为全场仅有的两支得分突破9分的队伍之一。首次跻身全国校园武术推广校的苍南县金乡镇第二小学教育集团，在展演项目中以《街巷侠影》亮相，将武术练习与护城行动、家园守护等德育元素巧妙结合，凭借出色发挥收获二等奖。

在最后的基本功比拼中，乐清市柳市中学、苍南县灵溪镇第二小学及苍南县金乡镇第二小学教育集团的队员们，凭借暑期20天集训的扎实成果，沉着应战，手型、步型标准规范，腿法利落干净，从众多队伍中脱颖而出，获得八强及优秀奖，充分展现了良好的体育道德风尚。

据悉，今年6月，温州在全市50所中小学“武术进校园”推广学校的基础上新增31所，持续扩大校园武术覆盖面，推动文化传承与青少年体质提升协同并进。

来 源：温州都市报

原标题： 温州校园武术闪耀全国赛场 来自5所学校的队员斩获多项大奖

记者 叶海鹏 通讯员 蔡万顿

本文转自：温州新闻网 66wz.com