健康温州 2026-07-26 14:38:08

盛夏气温偏高，冰镇西瓜尤其受孩童喜爱。其果肉汁水充足，入口清凉，能快速缓解体表闷热感。不少家长认为西瓜本身安全，冷藏后口感更佳，适宜夏季儿童食用。

然而，温州市人民医院儿童内科近期接诊一名三岁幼儿，因摄入冰西瓜诱发腹泻。家长初期忽视患儿不适，自行给予抗生素，导致感染持续发展，病情恶化。该患儿日常体质尚可，食用冰西瓜次日突发腹泻，夜间多次排出稀水样便。家长见其精神状态尚可，便自行选用抗生素干预。连续用药两天后，腹泻症状未见缓解，粪便逐渐混有黏液与血丝，并散发刺鼻异味，患儿同时出现发热反应。体温峰值达39.2℃，退烧药无法使体温降至正常，食欲、精神状态及排便量均明显下降。

家长察觉情况危急，立即带孩童至医院就诊。医院完成血液及粪便多项化验，检测结果确诊为沙门菌肠炎。因前期滥用药物耽误了诊疗，肠道感染持续加重，患儿已出现脱水症状，遂办理住院接受治疗。医生停用家长自备药物，根据细菌药敏报告选用敏感抗生素，同时输液纠正脱水，辅以护肠、退热等治疗。经数日调理，患儿症状缓解、体征平稳，顺利出院。

什么是沙门菌肠炎？

沙门菌肠炎是由沙门氏菌引起的肠道传染病，低龄儿童（尤其是三岁以内）夏季发病率较高，风险尤为突出。该群体肠道发育尚未完善，免疫力薄弱，属于高危人群。沙门氏菌感染全年均可发生，夏秋两季病例数达到高峰，不洁饮食是其主要传播途径。未充分清洗的瓜果、变质果品、冷藏生食、未熟透的辅食及生水，均可能携带致病菌。

冰西瓜为何暗藏细菌隐患？

夏季室内温度常持续超过30℃，这一温度范围适宜沙门氏菌快速增殖。西瓜果肉富含糖分与水分，西瓜切开后，内部果肉直接暴露于外界环境。切开后的西瓜在常温下放置超过一小时，空气及厨具携带的沙门氏菌便会附着于果肉并持续增殖。放入冰箱冷藏仅能减缓细菌增殖速度，无法杀灭沙门氏菌，果肉仍会携带大量致病菌，冰箱相当于细菌的储存场所。

厨具混用是极易被忽视的隐患——生鲜畜禽肉与蔬菜表层易附着沙门氏菌，若处理生鲜食材的刀具和案板未经清洗便直接用于切西瓜，病菌便会转移至西瓜果肉。此外，若储存西瓜时密封不当，长时间冷藏不仅会滋生杂菌，还会加剧沙门氏菌的增殖。西瓜贴近外皮的果肉区域，其附着的细菌数量远超内部果肉。

沙门菌肠炎发展的三个阶段

1.初期表现与普通腹泻高度相似，极易被家长忽视。患儿每日排数次水样便，无发热、呕吐，精神状态尚可，但家长不应自行购药处理。

2.若病情持续发展，腹泻频次会进一步增加，粪便中混有血丝和黏液，并散发浓烈异味。

3.感染持续加重可导致患儿发热，并出现哭闹、食欲下降、精神萎靡等症状。若进展至重症，可出现脱水、电解质紊乱，甚至诱发败血症。

来 源：健康温州

原标题： 腹泻不止，元凶竟是冰箱里的西瓜

本文转自：温州新闻网 66wz.com