学习强国温州学习平台 2026-07-26 12:05:30

“如今网络理财导师很多，进入角色个个都是托。网络交友说的全都是爱，甜言蜜语只为你钱财……”在温州瑞安，这首方言反诈歌曲《说唱防诈》几乎家喻户晓。而它的创作者和演唱者，正是瑞安市公安局南滨派出所社区民警应祖棉。辖区里的老老少少，都爱喊他一声“说唱民警”。

从警十四年，应祖棉的角色不少：纠纷调解员、反诈宣传员、寻人找物“侦探”……但他说，不管做什么，都绕不开两个字——守护。

先递一瓶水，比先递手铐管用

基层工作，从来不是电影里的枪林弹雨，更多是家长里短、鸡毛蒜皮。可正是这些“小事”，件件连着民心。应祖棉渐渐明白：基层民警最有力的武器，不是手铐，而是真诚；最管用的办法，不是命令，而是用心。

辖区老潘是个急性子，被企业辞退后因赔偿金谈不拢，一时冲动萌生极端想法。应祖棉赶到时，老潘正红着眼睛跟厂方对峙，场面一触即发，如若处置不当，极易引发打架斗殴、故意伤害等民转刑案件，甚至酿成极端事件，后果不堪设想。

面对情绪崩溃的老潘，应祖棉没有生硬制止，也没有一上来就宣讲冰冷的法律条文。他递过去一瓶水，语气平缓：“老潘，咱们找个地方坐下来，你把委屈都说给我听。”这一聊就是两个小时。从生活难处到家庭负担，应祖棉先把他的“气”顺了，再慢慢掰扯道理、讲明法律。之后，他又跑了四五趟企业，磨破了嘴皮子，最终促成双方握手言和。

送锦旗那天，老潘拉着应祖棉的手说：“应警官，我就信你！”那一刻应祖棉明白，社区民警的“结案”，不是签完字就了事，而是人心真的顺了、日子真的安生了。

“说唱民警”还真靠谱

前些年电信诈骗高发，眼看着辖区群众被骗走血汗钱，应祖棉急得睡不着。传统的发传单、挂横幅，老人看不懂、年轻人不愿看。怎么办？他琢磨着，能不能用年轻人喜欢、老年人也能懂的方式“搞点事”——结果搞出了一首rap。

他找到辖区一名警务助理，两人合力创作方言反诈歌曲《说唱防诈》。押韵、节奏、案例——他把刷单、杀猪盘、冒充公检法都编进歌词，自己录、自己唱。说起唱歌，应祖棉有点不好意思：“我五音不全，儿子说我跑调跑到外婆家。”可没想到，这首歌居然火了，被多家媒体转载传播。

更让应祖棉意外的是，有一天一名学生在路上拦住他：“这位警察叔叔，我听过你的歌！我奶奶差点被骗，我拿歌词里的套路一说，她立马就醒了！”那一刻，他心里滚烫。数据显示，辖区电诈立案数随后连续下降。

光唱歌当然不够。一次，辖区一名女子深陷虚假炒股平台，应祖棉赶到时她正要把钱转出去。他没有硬抢手机，而是坐下来，一笔笔算流水、查平台资质，跟她耗了三个多小时，最终追回27000元。女子哭着说：“应警官，那是我给孩子攒的学费啊……”应祖棉拍拍她的肩，心里只有一个念头：守好“钱袋子”，就是守好一个家的希望。

爬七层楼找手机，值了

群众的需求在哪，应祖棉的脚步就跟到哪。帮人找宠物、送迷路老人、接深夜求助……在他眼里，这些都是“分内事”。而最让他“上头”的一次，是帮一位女士找手机。

那天傍晚，她打来电话，声音发颤：“‘说唱民警’，我手机丢了，里面全是工作资料和家人的照片，被人捡走了，可已经关机了……”应祖棉一边安抚，一边调视频，顺着轨迹排查，最终锁定一幢7层小楼。麻烦的是，楼里有8家作坊，人员杂、没线索，找人无异于大海捞针。

他带着队员从一楼爬到七楼，一家作坊一家作坊地问，一户一户地排查。汗水湿透警服，腿也走得发酸，但谁都没喊停。折腾了几个小时，他们终于找到捡拾人，将手机完好无损地送到女士手中。

没过几天，她送来一面锦旗，拉着应祖棉说：“您不嫌麻烦帮我找回来，真是我们的贴心人！”

“说实话，爬七层楼换一面锦旗，值了。但更值的是——群众愿意在遇到难事时，第一个想到我。”应祖棉说。把群众的“小事”当成大事办，把不辞辛苦的奔波当作日常。这，就是社区民警的担当。

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原标题： 社区民警应祖棉：五音不全，却凭一首反诈RAP火遍全网

作者：丁传统

本文转自：温州新闻网 66wz.com