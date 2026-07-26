潮新闻 2026-07-26 16:44:18

围绕科技金融和海洋经济两大主线，介绍温州市金融支持科技创新、海洋经济发展的总体情况。

7月24日，人民银行浙江省分行在温州举行专题新闻发布会，邀请农业银行、建设银行、中国银行、民生银行、乐清农商银行、洞头农商银行等6家在温银行机构同台，围绕科技金融和海洋经济两大主线，介绍温州市金融支持科技创新、海洋经济发展的总体情况。

发布会现场图（人民银行温州市分行供图）

“科技金融是金融‘五篇大文章’中的第一篇，海洋是高质量发展的战略要地。”人民银行温州市分行行长施韬在发布会上表示，近年来该行紧扣两大主线，以政策联动、机制构建、产品创新为抓手，推动金融要素向科技企业、海洋领域汇聚，具有温州区域特色的金融创新实践不断涌现。5月末，全市科技贷款余额同比增长14.7%，支持科技相关企业近2万户；高新技术企业获贷率达82%，融资成本较去年同期下降0.44个百分点，处于历史低位。

施韬介绍，该行从三方面系统发力。政策联动上，用好全省强科创200亿元支农支小再贷款额度，累计推动960家科技企业、399个技改项目纳入清单，完成科技企业和技术改造贷款签约近200亿元，落地全国首单技术产权资产支持票据（ABN）。技术赋能上，创新“技术流”授信评价机制，推出“科创指数贷”“人才贷”等产品，5月末全市知识产权（专利）密集型产业贷款余额1834.3亿元，同比增长18.7%；会同相关部门推出“首贷保”“科创保”等专项担保产品。全周期服务上，面向初创、成长、成熟不同阶段匹配专属产品，5月末创新型中小企业贷款余额1314.4亿元、同比增长18.2%，科技企业中长期贷款占比达65%，向4家中试平台授信37.6亿元，累计落地科创债15亿元。

在发布会上，6家银行机构代表分别介绍了各自服务科技金融、海洋经济的做法与典型案例。农业银行温州分行科技贷款余额614亿元，总量、增量居全市同业首位；建设银行温州分行科技贷款余额近400亿元，服务科创企业超3500户；中国银行温州市分行科技金融贷款余额突破350亿元；民生银行温州分行科技贷款较年初新增27.75亿元、增速16%；乐清农商银行各项存贷款超1800亿元，为雁荡山铁皮石斛产业授信16亿元、贷款余额5.8亿元；洞头农商银行通过“海洋经济指数贷”支持区域海洋产业主体1756户、金额15.43亿元。

针对涉海经济“风险识别难、抵押物评估难、不良处置难”困境，人民银行温州市分行率先探索“蓝色征信体系”（出台《蓝色征信体系建设实施方案（2025—2027年）》，确立“1251”量化目标），引导推出“瓯越海洋贷”系列产品。6月末，涉海企业贷款余额609.2亿元，海洋经济产业贷款余额347.9亿元；今年以来全市金融机构对涉海经济主体融资对接走访超1200家次。

“瓯越海洋贷”产品体系涵盖海洋科技贷、海洋碳汇贷、海洋经济指数贷、蓝色粮仓贷、海洋设施贷、海洋船舶贷、海洋文旅贷等7类产品，贷款余额达58.5亿元；金融机构为海上风电项目提供授信金额173亿元。

施韬表示，下一步将围绕“十五五”发展规划，一体推进科技金融与海洋经济发展：培育“耐心资本”，加大对初创期科技企业和涉海普惠群体的融资支持；拓展“创新积分+金融”场景，持续丰富“科创指数贷”“瓯越海洋贷”等产品体系；深化涉海主体信用信息采集与评价标准建设；加强与涉海部门数据共享，打破部门间“数据孤岛”，以高质量金融服务谱写中国式现代化温州新篇章。

来 源：潮新闻

原标题： 科技贷款增14.7%、海洋贷款达347亿，温州金融“双线”并进

作者：江维海 杨吉超 闵雅雯

本文转自：温州新闻网 66wz.com