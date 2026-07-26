鹿城新闻网 2026-07-26 18:50:13

入伏以来，为了避开白天的暑热，不少市民趁着夜色走出家门游玩。这股“夜游”热潮，如今也吹到了鹿城。7月25日，江心屿限定主题夜游活动在宋街精彩启幕，水枪泡泡节、音乐LIVE秀、偷瓜大作战等活动轮番上演，点燃热烈夏夜。

孩子们带上水枪参加水枪泡泡节

宋街上，江风裹着水汽扑面而来。本次水枪泡泡节打造专属夜间泡泡雨，白色泡泡雨从空中飘落，无需刻意挑选拍摄机位，随手拍摄就能拍出氛围感十足的照片。不少市民拖家带口赶来，还有人专门带了装备。学生胡陈景雯叫上好友和家人，早早到了现场，“我特地带了花式水枪，喷出来的水像花朵一样绽放。今天现场特别热闹。”

游戏互动摊位前，市民排起长队

活动主持人张焱达告诉记者，平日里景区游客分布零散，很难有活动能聚拢大批市民，“这场活动我们筹备了两个月，到场人数远超预期，希望大家能在这里留下一段美好回忆。”

夜幕降临，活动现场围满了市民游客

参赛者跨过障碍，把对岸西瓜搬回终点

在宋街的另一侧，“偷瓜大作战”趣味十足。参赛者需要跨过障碍，把对岸的西瓜搬回终点，赢了就能带走西瓜。现场还设有西瓜弹弓和趣味投篮项目，参与游戏能积攒积分，集齐印章还能兑换礼品。

观景露台上，歌手深情开唱

晚上6点，天色渐黑，江心屿限定阳台音乐会在双层观景露台上开演。专业歌手登台演绎流行金曲、温柔民谣、治愈慢歌等，江风伴着悠扬旋律，氛围感拉满。据统计，截至7月25日19时30分，夜间入岛人数已破千人，主题夜游活动的预约门票早早售罄。活动将持续至8月9日，江心屿夜游还将持续推出沉浸式暗夜寻宝、水枪泡泡节、阳台音乐会等主题活动。

孩子们尽情玩水

江风、戏水、音乐，让千年孤屿成为市民共享欢乐的夏日打卡地。而这样的变化并非孤例。“府韵温台·趣游鹿城”2026鹿城文化旅游（台州）推广活动上，温州青旅与浙江华顶国际旅行社（临海）签约，达成全年千人客源互送协议。鹿城还发布了面向台州游客的专属福利，包括江心屿景区门票半价、塘河夜画游船特惠等。从岛上的水枪泡泡，到跨城的游客互送，鹿城在创新文旅消费新场景上持续发力，千年商港的故事正被越来越多的人看见。

来 源：鹿城新闻网

原标题： 千年孤屿解锁鹿城夜间消暑新玩法

本文转自：温州新闻网 66wz.com