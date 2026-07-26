龙港市城东派出所：守护两片“蓝海”的平安密码

潮新闻 2026-07-26 16:42:30

“不是喊口号，他们是真把企业的事当自己的事在办。”园区一位企业家协会负责人说。从“单打独斗”到“警企共治”，一张三级防控网在园区铺展开来，让平安成为最优的营商环境。

东海之滨，龙港东南。

48.8平方公里的辖区里，一边是舥艚渔港的桅杆林立，万亩滩涂铺展着千年渔盐文脉；一边是新城工业园区的机器轰鸣，2300余家市场主体涌动着产业浪潮。一片是生态的蓝海，一片是产业的蓝海——龙港市公安局城东派出所，就守在这两片“蓝海”的交汇处。

近年来，城东派出所坚持和发展新时代“枫桥经验”，以“海防联勤”破题涉海管理碎片化，以“警企共治”织密园区安全网，以“群防群治”激活基层善治因子，走出了一条“矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位”的基层治理新路径，交出了一份渔港与园区和谐共生的平安答卷。

一扇门：从“各管一摊”到“攥指成拳”

2026年7月9日，强台风“巴威”预测路径直逼舥艚海域。海防联勤中心大屏上，警报灯急速闪烁。指令从指挥室一键发出，传向海面上每一艘作业渔船。电子海图上，散落的光点开始缓缓移动，调转方向，朝着舥艚渔港汇聚。码头上，民警与渔政、应急等部门工作人员早已就位，引导渔船依次停靠，组织渔民有序上岸，巡逻检查船只缆绳。两个小时，283艘渔船、1500余名渔民全部安全归港。

“以前通知避风，要靠渔民自身经验，或者由工作人员划小船出海。我的师傅告诉我，之前传递消息靠嘴巴，通知一次嗓子哑好几天。”民警王加建感慨，“现在一条指令就到位了。”变化，来自一扇门的整合。曾几何时，农业农村、海事、海警、气象等7个涉海部门各管一摊，渔船登记、船员备案、气象预警、反走私等业务分散在不同的窗口。渔民办一件事，要在几个部门之间来回跑，“出海看天，上岸看脸”的无奈流传了多年。

城东派出所主动破题，推动建成海防联勤中心，将7个部门的57项业务归并到一扇窗，打造集数据中枢、指挥调度、便民服务于一体的综合平台。AIS船舶识别系统追踪着每一条船的轨迹，反走私雷达无声地扫描着海面，跨部门指令一键直达，响应效率较以往提升60%。“进一扇门，办所有事。”船老大们发现，不仅办事不再跑断腿，海上安全感也实打实地提升了。当各部门的力量攥指成拳，海上防线的韧性便不再是简单的叠加，而是几何级的增长。那扇门背后，是数据通、指挥灵、反应快的现代海防体系，更是一座千年渔港的安全感。

一声哨：从“单打独斗”到“警企共治”

渔船归港的时候，工业园区正进入一天里最忙碌的时段。2300多家企业在这里集聚，两万多名工人操着不同地方的口音在这里工作生活。人多、面广、流动性大，治安管理面临不小挑战。

城东派出所的办法是——把平安的触角扎到企业一线。他们在园区核心位置设立警企共治警务室，以此为圆心，向外铺开2个服务点，再在97家重点企业布设联防哨。每一处联防哨都有一名保安骨干担任“吹哨人”，发现问题，一键上报，警务室第一时间响应。这套机制被形象地概括为“企业吹哨、协会接哨、公安应哨”。

去年7月的一个凌晨，一家电子配件企业围墙外的老化电缆在露水中打火，火花在黑暗中格外刺眼。正在巡逻的保安老陈发现后，冲回值班室按下了联防哨。不到十分钟，警车和消防车几乎同时到达厂区门口，一场大火被扼杀在初期。

不吹哨时，警务室民警也闲不下来。身为“法治副厂长”，警务室民警每半个月跑一次园区，把办公桌支在企业会议室里，讲合同陷阱的识别、职务侵占的防范、知识产权的保护。讲的是法律，用的却是辖区真实案例，企业负责人听得进、记得住。“不是喊口号，他们是真把企业的事当自己的事在办。”园区一位企业家协会负责人说。从“单打独斗”到“警企共治”，一张三级防控网在园区铺展开来，让平安成为最优的营商环境。

一条心：从“公安独唱”到“全民合唱”

船归港，厂开工，日子热闹起来，磕磕碰碰也免不了。流水线上地域不同、习惯不同可能引发摩擦，渔港里产权分红、补贴报销的账目差一点，心里就横一道坎。

警力有限，民力无穷。城东派出所深谙此理，广泛发动群众参与平安共建。“弘帆义警”组起来了，企业负责人、厂区保安戴上红袖章在工业区里巡逻劝导；“船老大先锋队”成立了，威望高的船老大出海是船长，上岸就是编外治安员；“红枫渔嫂”是最后组建的，却成了最有耐心的一股力量。

渔民老陈跟亲戚因为一笔船舶补贴报销的事，闹了好几年。钱不多，但两家越闹越僵，见面不说话，码头上碰见各自别过头去。社区干部劝过，民警调解过，当面说“行”，转头又别扭。几位渔嫂一合计，揽下了这桩事。她们不讲大道理，不翻法律条文，就是串门。一次两次不为所动，三次五次脸色松动。火候到了，渔嫂们拉上亲戚一起坐到老陈家里，两家人从补贴金额开始对账，一笔一笔，仔仔细细。账对清楚了，误会也就解开了。如今，城东派出所辖区的义警队伍年均化解各类矛盾纠纷400余起，更重要的是有效防止了“民转刑”案件发生。

海风咸湿，烟火升腾。渔港的桅杆还在晨光里晃荡，园区的生产线已亮起了夜班的灯。两片“蓝海”之间，平安是这寻常日子里最踏实的底色。（图片由龙港市公安局提供）

来 源：潮新闻

原标题： 龙港市城东派出所：守护两片“蓝海”的平安密码

通讯员 金理港

本文转自：温州新闻网 66wz.com