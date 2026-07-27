温州晚报 2026-07-27 09:20:00

这场历时百日、全民共享的国家级盛会，实现了城市发展与民生福祉的双向赋能，交出了有高度、有热度、有温度的精彩答卷。

温州网讯 7月24日，第十五届中国国际园林博览会总结大会在温州园博园召开。这场历时百日、全民共享的国家级盛会，实现了城市发展与民生福祉的双向赋能，交出了有高度、有热度、有温度的精彩答卷。

大会系统梳理办会成果、总结办会经验，并介绍《园博园可持续运营发展计划》（以下简称《计划》），一系列部署标志着温州园博园开启从“展期热度”向“常态活力”的深度转型，迈入“后园博时代”。

空间功能高效转化 解锁多元城市新场景

温州园博园在规划之初便确立了“展运一体、永续利用”的底线思维。《计划》提出，所有展后建筑高效转化为可持续运营空间。

这种转型并非简单的业态填充，而是基于地理禀赋的差异化重构，兼顾公益属性与商业活力。北园做足“文化味”，定位开放式文化活力公园：中国馆将转型为高品质商务、展览、会议中心，持续承接多元城市活动；浙山浙水展园保留诗意山水底色，植入休闲消费业态；34个城市展园中的国内展园和国际展园分别转化为“山海潮集”与“万国乐集”，引入休闲餐饮与文化艺术业态，打造兼具中华底蕴与国际风情的消费目的地。

南园主打“生态牌”，立足生态型科普研学基地定位：依托葳蕤馆、花卉馆、气象馆、湿地馆等空间，落地自然课堂、户外实践、生态研学等项目，打造生物多样性展示与生态文明教育示范窗口。

更具想象力的是对存量空间的激活。园博工坊将变身为数字产业孵化园，聚焦电商、文创、科创、产教、商业五大业态，为Z世代提供创新创业的集合空间。

内容持续迭代 每年举办不少于300场活动

如果说空间是骨架，内容则是血肉。温州将持续做好业态优化升级，搭建多层次、全时段的消费体验体系。

在场景打造上，布局沉浸式互动、国风体验、户外探险、水上运动等多元业态，推出星空露营、夜间演艺等夜游产品，深耕夜间经济。同时打造“婚庆+婚宴+摄影”“研学+营地+实践”“首创+首发+首秀”等一站式消费场景，覆盖全年龄段人群需求，将传统的“观光游”转化为高黏性的“体验游”。

在品牌培育上，依托现有二十余家特色主理人品牌，持续招引非标商业主理人入驻，形成“主理人共创+垂直圈层”的商业品牌体系，打造主理人品牌集聚区。

构建有调性的商业矩阵。未来园区将围绕“四季有主题、月月有活动、日夜有秀场”的目标，每年举办活动不少于300场，以高频次、多层次的系列活动持续造势引流，确保旺季有爆点、淡季有亮点。有效增加游客停留时间，提升综合消费转化率。

放大园博溢出效应 让“一园热”变“全域热”

园博的价值，从来不止于一座园，而是区域发展的“绿色引擎”。《计划》展现了温州“全城园博”的宏大野心：以园博园为主核，联动13个分会场和49个博览点，构建覆盖全域的文旅联动体系。温州试图将园博流量的溢出效应最大化，变“一园热”为“全域热”，打造“主园精彩、全域出彩”的文旅格局。

在区域协同上，园区北侧布局五星级酒店，西侧谋划野生动物园，充分释放园博商业价值，推动园博园与周边城市存量空间有机链接，形成具有独特风貌的复合型城市功能区。

与此同时，将园博园融入国际旅游目的地、世界美食之都、国际消费中心城市创建大局，充分发挥园博园文旅引流效应和城市展示窗口功能，吸引八方来客赏园博之美、品瓯越风华。

从“建好一座园”到“提升一座城”，百日会期不是终点，而是新的起点。立足城市长远发展，温州将持续放大园博溢出效应，推动盛会红利全域渗透，将一时的“展会红利”转化为长久的“城市资产”，让园博园真正成为永不落幕的百姓乐园。

来 源：温州晚报

原标题： 园博会闭幕不“落幕” 温州园博园每年至少举办300场活动

记者 陈怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com