相知更相融！浙阿“红领巾”的雪山之约

温州日报 2026-07-27 08:51:00

2300公里的地理阻隔、初见的陌生拘谨，在五天的相伴中消解。

研学团在雪山红路重走长征路。刘欣瑜摄

温州网讯 “温州我一直想去。”“你来了一定要联系我。”来自松潘县的回族姑娘禹晓拉和温州汉族姑娘许君梦相拥，约定下一次相见。

“这是我奶奶绣的香囊，我想把它送给温州的朋友。”来自茂县的羌族姑娘周蔓黎手握羌绣香囊说道。

7月25日晚，小金县同心宾馆，阿坝州2026年“新长征”青少年浙阿互访红色研学夏令营结营仪式上，102个孩子握手、拥抱、交换礼物，记下远方朋友的联系方式。

2300公里的地理阻隔、初见的陌生拘谨，在五天的相伴中消解。

这五天，他们在雪山下高唱“我们是共产主义接班人”，携手踏过红军的足迹、在会师广场跳起锅庄舞。同吃同住同行，心，也渐渐凝聚。

这场以“新长征”为名的浙阿互访红色研学，在致敬长征胜利90周年之际，落下帷幕，留下数不尽的珍贵印记。

而少年们的脚步并没有停歇。

7月26日清晨，温州少年们挥别伙伴，启程前往汶川特大地震映秀震中纪念馆。

少年与少年 相遇与重逢

7月的底色是火红。

2026年7月21日，20名少年从家乡温州出发，辗转2300公里，抵达红军懋功会师旧址——阿坝州小金县。迎接他们的是洁白的哈达，是藏、羌、回、汉等多民族伙伴的亲切问候与真切笑颜。

2022年起，浙阿两地关工委整合多方资源启动“新长征”青少年研学活动，先后组织23批次、1050余名青少年参与。2025年，阿坝州“新长征”夏令营首次迎来温州少年。听长征历史、讲温州故事，成为去年7月少年们记忆里最深刻的一抹“红”。

今年7月，这抹“红”随少年胸前飘扬的红领巾，再次将东海之滨与连绵雪山相连。

7月23日下午，海拔3800米至4114米的雪山红路徒步点，营员们沿着红军翻越雪山的路线行进。

“许多红军先辈们在长征时跟你们年纪差不多大呢。”在讲解员的带领下，营员们“穿越”回1935年红军翻越夹金山时的步步惊险。

行进过程中，海拔逐渐升高，空气愈发稀薄，陆续有营员因高原反应和体力不支停下休息。随队老师与医护人员考虑到孩子们的身体情况，准备带领大家下山。

“我们才走了一点点，远远不如红军当年辛苦。”来自茂县的营员董睿涵诺仍想继续前进。这，或许正是“行走的思政课”的意义。当少年们亲身踏上长征路，历史，便不再只是课本里的文字。

随后的研学行程中，营员们参观两河口会议会址、懋功同乐会旧址。老旧的桌椅、泛黄的史料、斑驳的革命遗存，遥远的长征故事更加具体可感。

90年前，红军翻越的是生存的绝境。90年后，少年们翻越的是陌生的距离。

这场“新长征”得以成行，离不开各方的托举。浙江省驻阿坝州帮扶工作队、阿坝州关工委、温州市新闻传媒中心、温州市青少年活动中心等各方共同发力，让这场跨越千里的相遇从设想变为现实。此外，每一个跟队医生、交警、消防员、志愿者，也都在用自己的方式，陪着这群少年走完这段“新长征”。

相知更相融 情谊自此长

“扎西德勒！”“纳吉纳鲁！”

每日行程结束，孩子们围坐在一起，同唱家乡歌，齐学家乡话、民族传统礼仪。回宿舍后的时光，他们聊家乡四季、日常点滴，也聊少年心中的小小理想。

陌生，在相伴中揉成熟识。

7月25日的结营仪式上，温州带队老师贾千瑶说：“希望两地小伙伴常书信往来，延续这份沉甸甸的情谊。”

金川县带队老师谢拉说：“更加独立、更加冷静、更加懂得担当，我作为老师全程见证了同学们的成长。”

你赠我手作羌藏花束、刺绣香囊，我予你江心屿书签、国旗馆勋章。礼轻情意重。

九寨沟县的营员们现场演奏南坪小调《采花》，马尔康市的营员跳起藏族舞蹈。最后，所有营员挥手共唱《离别开出花》：“孩子放心去飞吧，在你的身后，有个等你的家……”五天相伴的不舍，悉数融进歌声里。

少年的纯真情谊正如阿坝州委老干部局副局长、州关工委秘书长仲晓蓉在结营仪式上说的那般：“让我们唱着歌、跳着舞，在相互鼓励中走得更远。”

“欢迎再来阿坝，再来小金。扎西德勒！”

浙阿同心、民族团结的薪火，在岁岁年年的“浙阿石榴籽”的双向奔赴中，永远温热、永续相传。

雪乡与海滨，永远同一片晴朗。

来 源：温州日报

原标题： 浙阿“红领巾”的雪山之约

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com