立足优势，看温企如何“链”上全球高端市场

温州日报 2026-07-27 09:17:00

这份成绩单的背后，是越来越多的温企立足完备的全产业链优势，实现从传统“产品出海”向“品牌出海、技术出海”的模式迭代，在全球产业分工中谋求更核心的位置。

浙江利浦尔照明科技股份有限公司车间内，工人正赶制外贸订单。 苏巧将 摄

乐清电子连接器企业亮相上海国际展。

温州网讯 在今年第二届中国（瑞安）国际汽摩配展览会上，长期深耕汽车售后市场的浙江戈尔德智能悬架股份有限公司首次亮相海外改装车展，并正式启动品牌国际化布局，计划在三年内布局海外智能制造基地，跟随国内整车企业出海配套，深度嵌入全球汽车产业链。这一动作，成为温企加速国际化步伐的生动缩影。

当前，温企出海呈现出结构性的跃升。上半年，全市完成外贸进出口总额1495.5亿元，同比增长7.6%，其中出口总额1287.4亿元，同比增长10.6%。这份成绩单的背后，是越来越多的温企立足完备的全产业链优势，实现从传统“产品出海”向“品牌出海、技术出海”的模式迭代，在全球产业分工中谋求更核心的位置。

从“卖产品”走向“卖技术”

如果说过去温商走出去靠的是“卖产品”，现今一批技术驱动型企业正在改写这一叙事——从输出商品转向输出技术和解决方案，以核心研发能力撬动国际市场。

浙江铁印汽车部件有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业，产品覆盖汽车电动尾门撑杆、气弹簧、空气悬架气泵、胎压传感器、空调压缩机等领域，为多家世界500强企业及国际汽车售后维修服务商提供配套。其研发的与原车高度匹配且性能稳定的电动尾门撑杆，一举打破该领域售后市场长期被少数国际品牌垄断的局面，这项技术突破迅速转化为出口竞争优势，产品远销海外。

与铁印专注核心部件迭代不同，长期深耕俄罗斯电力市场的浙江科瑞普电气有限公司走出了系统方案输出转型的路径。该企业构建了涵盖输配电保护、工控、新能源储能、光伏等领域的全链条产品矩阵，依托定制化电气解决方案深度参与俄罗斯当地能源基建，从过去单一的产品销售升级为技术赋能和成套方案提供。

不少温企以新产品、新技术为突破口，加速开拓海外市场。数据显示，1至5月全市出口同比增长12.9%；对共建“一带一路”国家、RCEP成员国、东盟等新兴市场出口分别增长19.4%、23.4%和36.8%。与新质生产力密切相关的高端装备出口增长迅猛，从成本领先战略转向技术领先战略，出口结构由劳动密集型产品向知识密集型、技术密集型和更高附加值产品转变，不少研发成果填补了行业技术空白，在国际市场竞争中掌握了话语权。

从“贴牌代工”到“品牌输出”

如果说技术出海是“线”的延伸，那么品牌出海则是“点”的跃升——不少温企正在告别“贴牌代工”的配角身份，以自主品牌直面全球消费者。

温州市东启汽车零部件制造有限公司便是这一转型的先行者。这家创立于1986年、深耕制动业务近40年的高新技术企业，产品已覆盖4000多个型号，适配全球后市场3000多种车型。其品牌出海的标志性节点出现在2020年——注册“KABIS”自有品牌后，迅速搭建起覆盖全球的代理经销体系。2026年，泰国子公司实现“KABIS”品牌产品的批量生产，为东南亚及北美市场提供高品质、高性价比的制动系列产品。

“过去，温州不少制造企业的出海模式多为贴牌代工，产品虽销往全球，却鲜有自己的品牌声量。如今这一格局正在被改写。”冠盛股份总裁周隆盛道出了品牌出海的核心理念：“我们现在走出去不再讲价格，而是与客户谈服务价值和品牌能力。”2025年7月，冠盛股份第3亿只球笼在温州生产基地下线，刷新了全球单品类零部件生产纪录。从产品规模领先到品牌价值输出，冠盛的路径清晰可鉴——深度参与4项国家及行业标准起草，正从“制造规模领先者”向“全球标准定义者”跃升。

为打响温州制造海外品牌，今年我市将分层分类施策，全方位支持初创企业开展国际认证、商标注册和专利申请，鼓励成长期企业收购海外品牌、参与国际展会，支持领军企业参与国际标准制定、建设海外品牌体验中心。通过打造“企业自主品牌—行业特色品牌—区域公共品牌”三级培育体系并配套差异化扶持政策，全年累计培育“浙江出口名牌”100个以上，推动“温州制造”从“产品输出”向“品牌输出”全面升级。

从“单打独斗”到“生态共荣”

无论是技术出海还是品牌出海，最终的竞争力取决于整个产业生态的支撑。我市正在编织一张覆盖全球的产业协同网络，推动企业从“单打独斗”走向“生态共荣”。

作为全国重要的汽车零配件出口基地，瑞安构建了涵盖物流、金融、法律、展贸的全链条出海服务体系——开通“中国温州至欧洲TIR丝路卡航”，落地温州首个跨境电商“9810”出口全链路试点，数字化平台“汽摩配之窗”年销售额突破2亿元。从物流通道到金融保障，从法律合规到展贸对接，一个完整的出海生态系统已然成型。

在具体企业培育方面，精细化服务同样在加速落地。加西亚电子电器股份有限公司是一家专注于低压断路器、物联网智慧断路器、新能源高低压直流断路器等产品的“专精特新”企业。随着海外市场全面拓展、出口量持续攀升，温州海关根据其出口需求升级情况，有针对性地开展培育改进工作，差别化完善企业流程制度，助力企业成功获得AEO海关高级认证资质。专注于智能化后道包装装备研发的华联机械集团，在相关部门指导下，主要产品通过ETL、CE等国际认证，产品远销欧美等100多个国家和地区，年出口量超过15万台（套）。

根据今年市商务局的工作安排，我市将建立“领航企业培育库”与“高成长型企业库”，实行“一企一策”定制化培育，支持更多企业开展AEO认证，全年累计培育进出口超亿美元的龙头企业超35家，加快形成具有全球竞争力的外贸企业集群。同时，打造温企出海综合服务平台，整合跨境投资、法律、金融、人才等专业服务资源，全面优化温企出海的生态环境，降低企业国际化运营风险。

来 源：温州日报

原标题： 看温企如何“链”上全球高端市场

记者 李中

本文转自：温州新闻网 66wz.com