龙湾正在“攒”一场处处可玩可逛的全城嘉年华

龙湾发布 2026-07-27 10:04:00

一个人多留一晚，折射的是一座城市在“留人”这件事上的用心——体育赛事负责日常渗透，顶流演唱会负责瞬时引爆，而在这之间，是一张正在织密的消费场景网络。

签约全国唯一、亚洲最高等级2026世界网球大师赛MT1000赛事；周杰伦演唱会3天引流22万人次，带动全市消费超10亿元，创下温州演唱会史上的新高；“小龙趣跑”1500个名额上线即被“秒空”，青年参与者占比达80%……龙湾正在“攒”一场全城嘉年华。

7月“小龙趣跑”第二场在钟秀园开跑。

翻开“龙龙运动生活节”活动日历，“小龙人”•GIVE ME FIVE趣味闯关、“LONG3”三人篮球赛、浙TT乒乓球PK赛、“龙门决”羽毛球赛……从7月26日到8月16日，排得满满当当。而就在几个月前，上半年的龙湾半程马拉松刚刚交出一组数据：市外跑友占比从12%跳升到48%。

2026龙湾半程马拉松。

“以前来龙湾跑马，跑完就回去了。”一位来自上海的跑友说，“今年不一样，赛事包里有‘小龙人’潮玩，还有打卡地图，我们全家多待了一天。”

一个人多留一晚，折射的是一座城市在“留人”这件事上的用心——体育赛事负责日常渗透，顶流演唱会负责瞬时引爆，而在这之间，是一张正在织密的消费场景网络。

从“小龙人”到“龙龙”

一个IP如何让热度“长长久久”

市外跑友占比从12%跳到48%，省外跑友增长3倍——今年上半年的龙湾半程马拉松，这组数据让很多人看到了“赛事引流”的潜力。但龙湾想得更远：赛事的热度，不能止于冲线那一刻。

5月“小龙趣跑”在园博园分会场、中国眼谷开跑。

响应“青龙计划”打造年轻态赛事，“小龙人”从马拉松吉祥物，变成了串联全域消费的“超级导游”。它带着“小龙趣跑”跑进园博园分会场、中国眼谷及钟秀园，又即将化身“龙龙运动生活节”的主角，把运动的快乐渗透进吾悦和万达两大商圈。街头篮球的击地声、乒乓球的清脆撞击声，将让逛商场的市民转身就成观众。“我们希望赛事热度像名字‘龙龙’一样，长久浸润到日常里。”龙湾区体育事业发展中心相关负责人指着一张排满整个暑期的活动日历说，“让商圈不止是买东西的地方，更是随时能玩起来的运动场。”

等一场演唱会

龙湾已在“预习”全城嘉年华

如果说日常赛事是持续涌动的暗流，那顶流演唱会就是引爆全城的“核弹”。十月谢霆锋个唱的落地，考验的不再是“如何办好一场演出”，而是“如何承接一夜的狂热”。

青龙市集·湾有引力城市集（周杰伦演唱会温州场）。

“演唱会那几天，我们从早忙到晚，好多客人是拿着票根找过来的。”一位经历周杰伦演唱会“青龙市集”的餐饮摊主记忆犹新。彼时，249家商户组成的“票根联盟”，让周边商圈客流同比增长120%。

这套被验证过的“票根+住宿+餐饮”打法，正在被系统化升级。如今，云也二期、潮燃公社、文化水街等一批潮流街区正加快改造，独立咖啡、特色小酒馆、创意轻食等业态被低门槛引入。龙湾在做的，是用一个个“平时就好逛”的场景，织成一张全城消费网。

龙湾万达广场“体育消费节”现场。

“我们不能等演唱会来了才‘临时抱佛脚’，得让平时就有得逛、有得玩。”龙湾区文广旅体局相关负责人说。暑期的“龙龙运动生活节”，恰是这张网络的压力测试。等到十月秋风起，当谢霆锋的数万歌迷涌入时，等待他们的将不是一座只有场馆的城市，而是一个已经磨合顺畅、处处可玩可逛的“全城嘉年华”。

从一场“小龙趣跑”的家庭欢笑，到一场“LONG3”篮球的街头对抗，再到为十月演唱会做的每一次“预习”，龙湾正一步一个脚印地构建着“体育引流、演艺引爆、消费承接”的生态圈。这座瓯江之畔的城市，发出的邀请很清晰：来这里，不止为一场演出或比赛，更为了一种“兴隆热闹”的“龙龙”生活。

来 源：龙湾发布

原标题： 龙湾正在“攒”一场全城嘉年华

本文转自：温州新闻网 66wz.com