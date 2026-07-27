温度新闻 2026-07-27 09:55:00

7月26日晚，“流金岁月”超级演唱会龙港站举行，这是龙港首次户外万人级大型演唱会。

温州网讯 7月26日晚，“流金岁月”超级演唱会龙港站举行，这是龙港首次户外万人级大型演唱会。周慧敏、徐怀钰、曹格、李圣杰、伍思凯、邰正宵6位歌手齐聚龙港，用一首首熟悉的华语金曲，把不同年龄、来自不同城市的歌迷聚集到了一起。

在开场前两个多小时，来自上海的00后潘女士和朋友排着队等待与歌手合照。她们特意为曹格而来。潘女士说，在曹格的歌迷中像她这样的年轻人并不少，“各个年龄段都有，有四五十岁，80后、90后也很多。”

更多人追的是一段青春。从台州临海赶来的王先生夫妇把这趟龙港之行说得轻松：“过来凑个热闹，听听以前熟悉的歌。”龙港市民刘女士则早早守着开票时间，和女儿一起抢到了两张388元的票。她记得，自己读高中时，跳课间操时就常放徐怀钰的《叮咚》。“那个时候听就觉得特别有活力。”多年以后，再听到熟悉的名字，她决定带着女儿一起来。

在时光回响市集，经营手打柠檬茶摊位的李先生也显得很兴奋。问起当晚的歌手，他几乎不需要思考：“每一个都熟，都是实力派。”

这一晚，年龄似乎不是问题。一批曾经出现在磁带、CD、MP3和青春歌单里的声音，在龙港重新聚拢了一群人。

现场音乐会的首个高潮，在曹格登场时瞬间点燃。他选择了一首经典的粤语老歌《光辉岁月》，熟悉的旋律迅速席卷全场，让万人观众不约而同地跟唱起来，声浪整齐而热烈。紧随其后，老牌唱将伍思凯带来自己的代表作《特别的爱给特别的你》，瞬间唤起一代人的集体记忆。而徐怀钰则接连唱响《向前冲》和《我是女生》。岁月似乎并未在她身上留下太多痕迹。她依旧是那个能带着全场一起跳动的女孩。

龙港市体育中心

要让一群人因为一场演唱会来到一座城，舞台体验十分重要。

演唱会所在的龙港市体育中心本身就是一座城市新地标。独特的“新月”造型向湖面延伸，视野开阔，可容纳约1.6万名观众。现场还对舞美和音响进行了专门布置。“通过侧屏与正屏组合，即使坐在两侧看台，观众也能比较完整地看到舞台。”演唱会执行人员罗良介绍，在音响布局上，现场还增加了延时塔，让不同位置的观众都能获得较为清晰的视听体验。

在场外，龙港也为这场首次户外万人级大型演唱会做足准备。

演出当天，当地围绕体育中心梳理了6条公交出行线路，从龙港市客运中心、财富广场、平阳动车站等地均可前往现场，并在结束后安排临时接驳车辆，观众凭本次演唱会门票可免费乘坐相关专线。“接驳车站就在家门口，下了车直接进检票口。”刘女士给出的评价很直接，“一路都很顺，挺‘丝滑’的。”

一场演唱会带来的，也不只是几个小时的歌声。

中国演出行业协会数据显示，大型演唱会周边消费平均带动系数达到1∶6.85，即每消费1元门票，平均还可带动近7元的餐饮、住宿、交通、零售等消费。消费热率先传导到酒店和商家。“整体预订情况比较理想，25日、26日客房预订率已经超过70%。”龙港市雷迪森酒店总经理苏忠胜介绍。龙港糕点品牌知酥记推出凭演唱会有效票根免费领取“小城大事”主题饼干活动，还有约30家酒店、餐饮、影院等商家推出住宿、用餐等优惠。

对龙港来说，这次演唱会是一次新的尝试：一座刚刚拥有万人体育场的年轻城市，第一次迎来如此规模的演唱会，也第一次集中检验大型演艺活动中的交通组织、场馆运营和城市服务。

来 源：温度新闻

原标题： 夏夜，万人合唱港台金曲在龙港回响！

记者 潘圆 通讯员 邓雨薇

本文转自：温州新闻网 66wz.com