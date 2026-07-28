最新进展！温福高铁这处隧道全面进洞施工
中铁十一局集团第一工程有限公司、福州日报 2026-07-28 08:15:46
近日，新建温州至福州高速铁路，福建段南阳楼隧道进口工作面启动掘进施工，标志着该隧道全面进洞。
近日，新建温州至福州高速铁路，福建段南阳楼隧道进口工作面启动掘进施工，标志着该隧道全面进洞。
温福高铁作为国家“八纵八横”高速铁路网沿海通道的重要组成部分，是国家“十四五”规划102项重大工程、“两重”标志性项目之一。线路起自杭州至深圳铁路乐清站，经浙江省温州市，福建省宁德市、福州市，接入福州至厦门高铁福州南站，新建正线全长约303公里，设计时速350公里。
温福高铁南阳楼隧道进口
南阳楼隧道位于福州市罗源县、宁德市境内，穿越断层7处、节理密集带5处，上跨既有杭深铁路飞鸾隧道，且存在高地温，施工难度大、安全风险高，是全线控制性工程之一。
本次进洞的洞口存在岩石不均匀风化、差异风化等不良地质现象。为确保隧道安全进洞，项目建设者对洞口坡面浮石、松动危岩进行全面清除，同步加强围岩支护与自动化监测，并结合超前地质预报成果，及时细化、调整施工方案，成功克服不良地质、汛期及台风天气的影响。
推行全机械化施工
温福高铁建成后，将进一步压缩东南沿海城市间的时空距离，密切长三角与粤港澳大湾区的联系，对于加快推动长三角地区一体化发展和“海丝”核心区建设具有积极意义。
来 源：中铁十一局集团第一工程有限公司、福州日报
原标题： 最新进展！温福高铁这处隧道全面进洞施工
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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