潮新闻 2026-07-28 09:24:59

近日，小徐轻信网络博主攻略，独自挑战雁荡山五老颠四尖户外徒步路线，在徒步途中突发中暑，失足滑落山坡，腿部受伤被困。

刷网红徒步路线时，看到的是“心动的信号”，被困深山里时，只剩下“求救的信号”。一条网红徒步路线，险些让一名16岁少年小徐（化名）酿成一场无法挽回的悲剧。

近日，小徐轻信网络博主攻略，独自挑战雁荡山五老颠四尖户外徒步路线，在徒步途中突发中暑，失足滑落山坡，腿部受伤被困。

接到报警后，乐清市大荆消防救援站迅速响应，联合民间救援队携带专业装备火速赶赴现场。

雁荡山五老巅四尖路段地势险峻坡陡路滑，部分山脊路段窄如刀刃，两侧皆是悬崖，大多是徒步野路，沿途缺少安全防护设施。

消防救援人员背负救援装备在陡峭崎岖的山路上艰难跋涉，经过近一个半小时的攀爬搜寻，终于抵达小徐所在的位置。但现场情况远比想象中更棘手，小徐被困的区域周边有马蜂窝、蛇类出没，而他本人的背包、登山杖、眼镜灯都散落在不远处，只剩一部手机孤零零地握在手里，身上沾满泥巴，可能是中暑后意识模糊抓泥土降温导致的。

面对询问，小徐说自己已经记不起前行路线。消防救援人员第一时间检查小徐的身体状况，并及时给他补水，通过物理降温缓解中暑不适，帮助他快速恢复身体状态。经检查，小徐左小腿疼痛无法着地，所幸没有生命危险。

结合现场复杂地形，消防救援人员迅速制定安全转运方案，一名救援人员俯身背起小徐，后方人员紧握保护绳，全程做好兜底防护，另外两名救援人员同步随行辅助、排查路面隐患。

救援的队伍缓慢下山，等到抵达地势平缓通行安全的区域后，大家便全程搀扶着小徐，最终，小徐被平安护送到山下。

消防部门提醒，户外徒步、山野探险需敬畏自然、重视安全，切勿轻信网络博主不实推荐，不盲目挑战网红野路、高危路线。未成年人户外出行必须由家长全程陪同，提前规划正规游览路线，做好防暑、防滑、防摔伤防护，备好应急物资。同时，要树立安全避险意识，远离未开发山野、陡峭险坡等危险区域，杜绝冒险出行，守住生命安全底线。

此时正是小暑天气，夏季炎热，中暑的情况时有发生，户外徒步千万不要掉以轻心，谨防中暑情况发生。

来 源：潮新闻

原标题： 刷到心动，困到心痛！16岁少年独闯雁荡山“网红野线”被困深山

记者 汪子芳 通讯员 詹振宇

本文转自：温州新闻网 66wz.com