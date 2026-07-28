加纳男孩越洋求医 非洲五龄童在温州听到了声音
温州网讯 “叮铃铃”……7月23日，来自非洲加纳的5岁男孩David在温医大附一院耳鼻咽喉科调机室，第一次听到了这个世界的声音。
David出生后1年，都没有发出过一声完整的音节，这让父母心存疑虑，但还是心存孩子也许“说话晚，再等等”的想法，没有太加重视。David在18个月大时被送去托儿所，一位细心的保育阿姨发现David并非不会说，而是根本听不到。
David的父母这才慌了，带着他辗转加纳多家医院，可是希望一次次破灭，辗转之间David已年满五岁。就在全家一筹莫展之际，David父亲的朋友Adu（曾在温医大留学）告诉他，可以前往中国，找温州的医生试试，那里有一支专门攻克听力难题的诊疗团队。
通过Adu的牵线，David的父母迅速与温医大附一院国际医疗中心取得联系。在中心的协调下，为患儿办理了递交中国驻加纳大使馆的官方就医邀请函，并补齐外籍患者办理来华医疗签证全部合规材料，使患儿的来华医疗签证顺利获批。
一拿到签证，David跟随母亲登上了飞往中国的航班。母子俩在温医大附一院找到耳鼻咽喉科副主任、主任医师黄益灯。检查结果一出，让黄益灯眉头紧锁。David双侧极重度感音神经性耳聋，双耳听力损失超过100分贝——双耳全聋。
人工耳蜗最佳植入年龄为12个月至6岁，2岁左右最利于语言重建，最迟不宜超8岁。5岁的David治疗窗口期已十分紧迫，若年满8岁，听觉皮层会丧失可塑性，术后也无法分辨、理解语言。
怎么办？只能与时间赛跑了。很快，David上了手术台。术中，遇到的问题却远比预想的要复杂得多。原来，David幼年曾患中耳炎，导致耳蜗及乳突骨质呈增生硬化改变，局部甚至骨化了。同时，David的乳突呈硬化型和板障型，气房未发育，操作空间狭窄，这给电极植入路径的选择带来较大困难。
显微镜下，黄益灯凭借多年积累的操作经验，在骨化的“迷宫”中一点点开辟通道，将人工耳蜗植入体缓缓嵌入耳蜗鼓阶……
手术很成功。7月23日，迎来了人工耳蜗开机的日子。在调机室内，人工耳蜗外机吸附在David的耳后，黄益灯在David身旁，手里拿着小铃铛，轻轻摇晃。随着“叮铃铃”声的响起，David骤然转头望向声源，圆溜溜的眼睛里充满好奇。这一刻，David听到了来自这个世界的声音。
离开医院的那天，David的母亲用刚学会的中文，一字一句真切地跟温医大附一院的治疗团队说：“谢谢中国医生，谢谢温州。”
来 源：温州晚报
记者 王骁 通讯员 吴程为
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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