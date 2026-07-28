温州日报 2026-07-28 09:06:00

近日，记者从温州市文化广电旅游局获悉，今年上半年中国台湾来温过夜游客达1.3万人次，同比增幅高达60.6%，位居我市入境客源市场首位。

宝岛踩线团一行人打卡雁荡山方洞云端拾光。图片由精诚国旅提供

温州网讯 近日，记者从温州市文化广电旅游局获悉，今年上半年中国台湾来温过夜游客达1.3万人次，同比增幅高达60.6%，位居我市入境客源市场首位。

为进一步巩固和拓展台湾市场，充分展示温州新晋文旅产品，7月19日至23日，市文广旅局特邀台湾旅游业界旅行社代表、媒体嘉宾共12人走进温州，其中包含主持人李秀媛等资深业内人士，开展踩线活动。

据悉，踩线团均为台湾旅游业界的资深代表。五天时间里，踩线团脚步遍及温州最具代表性的文旅地标：在世界温州人家园感悟商行天下的温商精神，走进龙湾中国眼谷小镇感受眼健康产业的“塔尖重器”，在朔门古港遗址触摸海上丝绸之路的历史脉动。

一行人奔赴瓯越山江海，登洞头望海楼、半屏山饱览海岛风光，漫步五马街感受老城烟火，乘船夜游塘河品味水乡休闲，深入楠溪江苍坡古村与竹筏漂流亲近山水田园，再赴雁荡山灵峰景区、方洞景区领略海上名山的奇秀。踩线团一行还参与了“海浪的情书”双屏闽南语音乐荟与文旅踩线总结交流会，聆听乡音旋律、共叙市场发展。

在朔门古港遗址，多位嘉宾坦言“对温州文化历史有了新认识”，点赞温州文化底蕴。来到雁荡山，灵峰真际寺被多位业者反复提及，认为这里是“台湾人感兴趣和喜欢的点”；方洞景区的悬崖咖啡则收获了另一种偏爱，踩线团成员形容“在悬崖峭壁上喝一杯咖啡，这种体验本身就是绝佳的旅行记忆”。而夜幕降临后的塘河夜画，被团队一致列为“值得向台湾市场推广”的休闲项目，大家认为这种不赶行程、静静感受城市水岸韵味的方式，恰是台湾游客愿意为之买单的深度体验。

踩线团的积极反馈，亦是近年来台湾市场持续升温的缩影。2025年，台湾来温过夜游客已达2.5万人次，同比增长51%。放眼全局，今年上半年温州入境过夜游客达11.1万人次、同比增长37.5%，国际旅游外汇收入1.1亿美元、同比增长48.6%，核心指标全面恢复并反超疫情前水平。在这份成绩单中，台湾市场持续位居我市入境客源市场首位，上半年到访1.3万人次，增幅进一步扩大至60.6%。

台湾游客来温为何持续火热？文化同源是最天然的纽带。洞头依托“半屏山”两岸同源IP，已连续十六年举办“两岸半屏山”系列活动，今年更聘任台湾青年为“驻唱文艺岛民”。雁荡山自2008年与阿里山缔结姊妹山以来，每年举办两岸海上名山文化交流季，茶香与乡音年复一年拉近彼此距离。产品创新同样功不可没，从悬崖咖啡到塘河夜画，从楠溪江竹筏到文成百丈漈汉服打卡，“新业态+老底蕴”的组合精准回应了台湾游客对深度体验的偏好。今年5月起，温州还面向港澳台居民发放文旅消费券，每人累计最高可享450元优惠，进一步降低出游门槛。

服务便利化则让“说来就来”更有底气。当前温州国际及地区客运航线达10条，龙湾机场国际综合服务中心“一窗通办”，26家酒店“一碰入住”，外卡文旅场景全覆盖，离境退税商店超百家且八成即买即退。上半年入境游客在温平均停留2.9天、人均花费961美元，两项指标均增长超8%。值得一提的是，香港市场同样增势强劲，上半年接待量同比增长87.4%，文成百丈漈与畲族长桌宴等产品已推动香港入境团常态化发团。

来 源：温州日报

原标题： 千年商港“圈粉”宝岛民众 上半年中国台湾来温游客增60.6%

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com