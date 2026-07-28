温州日报 2026-07-28 09:22:51

瑞安古城，始建于东晋太宁元年(公元323年)，和温州市区的白鹿城一样，相传城市设计师同为郭璞。元代的传世名画《江山胜览图》，所绘场景便是当时从温州市区至瑞安市区一带的山水及古城百姓生活风貌，让如今的观者依然能瞥见当时的古城格局。

傍晚时分的39间。

“六六手作”，主理人正在手工制作新的文创品。

小野馄饨铺，小野开着直播手作馄饨。

温州网讯 瑞安古城，始建于东晋太宁元年(公元323年)，和温州市区的白鹿城一样，相传城市设计师同为郭璞。元代的传世名画《江山胜览图》，所绘场景便是当时从温州市区至瑞安市区一带的山水及古城百姓生活风貌，让如今的观者依然能瞥见当时的古城格局。

与白鹿城一样，瑞安至今保留了古城建城之初的城市肌理，沿着温瑞塘河而来的城口码头、护城河、古街等，依然能见旧时模样。

近日，《瑞安市忠义街历史文化街区保护规划（2021—2035年）》等四大历史文化街区保护规划正式获浙江省人民政府批复。瑞安四大街区分别为忠义街、会文里、西山、丰湖街等，均是承载瑞安城市记忆的历史文化街区。眼下，变化最大的是西山历史文化街区，因为瑞安首个非标创意园——39间，正在这里新鲜崛起。

近日，记者便于某日傍晚时分走进39间探访。

从无到有 青年业态涌入

39间，原指的是瑞安城区西山脚下占地500多平方米面积上的39间老屋，这片空间被统一规划后交由瑞安南玉文化发展有限公司运营，于2025年十一期间正式对外开放，也就是如今人们看到的39间·理想村。当然，如今的“39”已经成了一个符号，而非一个具体的数字。

39间，黄昏时最美，因为此时夕阳会映红整个西山，同时将柔和的光洒向街面。此时，广场上也渐渐有了一些摊铺，比如小野馄饨铺、解忧小铺等，热闹慢慢开场了。

据瑞安南玉文化发展有限公司相关负责人秦小微介绍，作为瑞安首个非标创意园，39间的业态招募的都是主理人，其中约50%为瑞安本土青年，业态100%为青年业态且均具有独特性。

比如，质豆所的主理人丁凯文出生于2003年，他小时候就住在瑞安西山一带。他大学读的是建筑设计，毕业之后却疯狂迷上了咖啡。如今，质豆所的每一杯咖啡都是他本人制作的，因为他对自己的咖啡技术抱有一定信心。今年春节期间，质豆所曾创下某天一天意式咖啡豆消耗8公斤的纪录。

出生于2001年的颜心怡也是瑞安青年，她以自己宠物猫“六六”的名字在39间里开办了“六六手作”，她用自己超强的动手能力结合极具想象力的头脑，编织缝纫各种原创性的包包、玩偶、挂件等，很快就积累了全国各地逛进“六六手作”门店的游客粉丝量，今年“五一”期间，她的日均营收达到约3000元。

39间中的“yemio”是一家手工冰淇淋店，店面的字母用的是主理人“一描”名字的谐音。她原本从事服装业，因为对运营团队特别信任，她来到了39间，并转行做起了冰淇淋。

有意思的是，因为39间的主理人都是年轻人，他们形成了一个友好社群，时常聚在一起为彼此提供各自业态的灵感与创意。

39间不断积聚的人气，也逐渐引来一些全新的业态加盟。比如小野馄饨铺的主理人小野，曾是一名模特，今年“五一”期间，她尝试性地在39间摆摊卖手作馄饨，结果因她出众的外形和馄饨的良好口感而迅速出圈。之后，她便每晚常驻39间的广场上，开着直播卖馄饨。

39间的前世今生

数年前，瑞安将忠义街、大沙堤、小沙巷等街巷连成了步行街片区，同时引进诸多新业态。如今，忠义街历史文化街区依然是温州众多历史文化街区中的“宝藏”之地，有颜值有文化，同时还有许多吃喝玩乐的休闲去处。

旧时，与忠义街一带的“文化聚集地”气质有别的是，西山历史文化街区是繁华的商贸地，类似过去温州古城中的朔门，因为飞云江在城外奔流，古飞云渡口“同利埠”便设于此，是连接福建、浙江的交通要津和物资运送要道。如今，瑞安城区的渡口飞云渡也依然位于西山历史文化街区之畔，正对着39间。

不过，随着公路交通的不断发展与发达，21世纪初，瑞安西山作为瑞安“埠头地”的优势渐渐消失了。喧嚣渐渐沉寂之后，人们又逐渐发现，西山原来也是颇具底蕴的，这里有国旗教育馆、林去病故居等红色资源，还有遗留颇多历史文化遗迹的西山，山上新修了西山塔，还保留了章安四贤祠。

几年前，到瑞安城区游玩的人们，谈及瑞安古城的City Walk（城市漫步），通常指的就是漫步于忠义街历史文化街区。如今，39间街区与忠义街之间，步行不过一公里多，人们从充满文化底蕴的忠义街出来，还能漫步登上西山，听一听飞云江畔的风声，再走过39间，这里的空气是新鲜的，业态是新鲜的，思想也是新鲜的。

39间新业态结合老建筑的气质，也令这里成为瑞安新的“出片”地，引来了许多专程到访打卡拍照的年轻人。

来 源：温州日报

原标题： 瑞安古城新貌 新鲜不只三十九间

记者 翁卿仑 文/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com