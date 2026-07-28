温州新增1家国家4A级旅游景区！

浙江发布 2026-07-28 07:51:00

日前，经有关市文化和旅游行政部门推荐，浙江省旅游区（点）质量等级评定委员会按程序组织综合评定和公示后，确定8家旅游景区为国家4A级旅游景区。

日前，经有关市文化和旅游行政部门推荐，浙江省旅游区（点）质量等级评定委员会按程序组织综合评定和公示后，确定8家旅游景区为国家4A级旅游景区。名单如下↓↓

杭州奥体中心景区

景区总面积约0.5平方公里，旅游六要素及公共配套齐全，区域内三大标志性建筑与生态、文化设施共同构成完整风貌。

作为浙江国家4A级旅游景区中的创新标杆，杭州奥体中心景区首开“场馆景区化”先河。其标志性建筑“大小莲花”不仅是亚运精神的延续，更催生了赛演经济的火爆场景。2025年举办演唱会38场，吸引观众约143万人次；2026年至今已办18场，约73万人次，热度持续攀升。

瑞安圣井山景区

圣井山景区位于瑞安市马屿镇境内，主峰圣井山海拔748.6米。景区保存有较完整的森林生态系统和动物群落，千亩连片的杜鹃花海被评为浙江省100处最美赏花胜地。

景区内留存圣井山石殿、玉皇塔、通济寺等文物古迹。其中圣井山石殿为全国重点文物保护单位，也是浙南地区现存年代最早、规模最大、保存最完整的石构建筑。

德清下渚湖·奇幻谷景区

下渚湖·奇幻谷景区依山而建，总占地面积约1815亩。园区是一个集自然风光、艺术体验与亲子娱乐于一体的综合性度假区。

这里四季花海不断，奇幻动物园与森林牧场全年开放；常驻大型魔术演出《奇迹秀》以光影魔术打造沉浸式视觉盛宴；还有无动力山地滑车、云龙飞车等户外运动项目。

安吉云上草原景区

云上草原位于海拔1168米的浙北之巅，植被覆盖率高达93%以上，夏季山顶平均气温较城区低约9℃，是长三角地区罕有的高山生态避暑胜地和四季皆宜的全域度假目的地。

景区专注于高山稀缺资源的保护性开发与山地度假业态的创新运营，为游客带来“春赏花、夏避暑、秋登山、冬滑雪”的高山四季度假全体验，造就了“云上一天 草原四季”的独特美誉。

濮院时尚古镇景区

濮院时尚古镇坐落于京杭大运河之畔，齐聚唐风宋韵，拥有近900年的建镇历史，自古有“日出万匹绸，嘉禾一巨镇”之称。

景区以“中国时尚古镇”为总体定位，以水乡古镇资源、在地历史文化资源、毛衫小镇产业资源为依托，融合非遗、时尚产业、艺术展演与沉浸式体验，致力于打造成灵感生活的策源地、先锋文化的发生地，成为一座活着的、面向未来的新一代“非标准古镇”。

绍兴黄酒小镇景区

绍兴黄酒小镇地处拥有1600余年历史的省级历史文化名镇——东浦古镇，是绍兴黄酒的发祥地，素有“越酒行天下，东浦酒最佳”之美誉。

黄酒小镇持续做强宋韵婚礼、酒仙会市等特色品牌活动，开通“黄酒小镇—浙东运河文化园”水上游线。引进“开心麻花”互动演绎剧场等年轻化业态，创新推出黄酒棒冰、黄酒奶茶、黄酒咖啡等“酒+”跨界产品。

熊猫猪猪两头乌国际牧场景区

坐落于金华市婺城区长山乡白沙溪畔的熊猫猪猪两头乌国际牧场，占地1200亩，是全球首家以世界级珍稀猪种金华两头乌为核心IP打造的复合型亲子牧场，自开园之初便按照4A级景区标准规划建设。

千亩茶园环绕的城堡花园藏着上百个网红机位，竹林廊道、茶园小火车穿行绿野，野餐、团建、户外婚礼皆适配。

武义花田美地景区

花田美地景区位于武义县王宅镇，占地约6000亩。景区依托自然山水，以万亩花海为核心，融合欧式浪漫与东方田园意境，打造集时尚、浪漫、亲子于一体的田园度假胜地。

日间花海趣玩活动丰富，夜晚轮番上演光影秀、打铁花等国风非遗演出。在研学文旅赛道，建成昆虫博物馆、大漆艺术馆特色科普阵地，推出木工、陶艺、手工缝纫等实操课程，将自然科普、乡土底蕴、非遗技艺融为一体，打造寓教于乐的沉浸式研学空间。

来 源：浙江发布

原标题： 浙江新增8家国家4A级旅游景区！

本文转自：温州新闻网 66wz.com