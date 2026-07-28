浙江温州民营经济“三味真火”续写创新史

中国新闻网 2026-07-28 08:22:02

温州民企闪耀“大国重器”舞台，是这方民营经济发祥地“续写创新史”的最新例证。观察当下的温州民营经济，科技味、侨乡味、实业味“三味真火”燃得正旺。

7月5日晚，海南商业航天发射场，长征八号甲运载火箭将千帆极轨15组卫星准确送入预定轨道。

发射塔架的大流量喷水降温降噪系统中，浙江温州一家民营企业自主研发的气动蝶阀产品经受严苛工况考验，“这是我们的‘拳头产品’。”企业负责人黄子龙感慨道。

温州民企闪耀“大国重器”舞台，是这方民营经济发祥地“续写创新史”的最新例证。观察当下的温州民营经济，科技味、侨乡味、实业味“三味真火”燃得正旺。

7月5日21时43分，在海南商业航天发射场，长征八号甲运载火箭发射升空。中新社记者 骆云飞 摄

科技味：专注创新“民营企业打头阵”

走进温州江南阀门有限公司(下称：江南阀门)，航天航空船舶阀门、核电阀门、石化阀门……各式阀门产品令人目不暇接。

2009年，黄子龙作为“二代”接班时，企业仍背负着多元化经营失利的“包袱”。后来，黄子龙把精力集中在阀门主业，将企业年销售额的5%投入研发，成功助力关键领域阀门产品国产化。“温州很多企业就是这样，经历过‘涅槃’重生，更懂得专注创新获取核心竞争力的重要性。”黄子龙说。

这席话道出了温州民营经济近年来的深刻转变。

近年来，在党委、政府统筹产业顶层设计，民营企业市场化经营的双向协同下，温州构建“传统+新兴+未来”的“5+5+N”现代产业体系，让科技创新塑造发展新优势成为共识。

“紧跟时代变革、客户需求创新研发产品，是我们不变的理念。”在正泰集团工作20多年，正泰量测技术研究院执行院长丁振深有感触。他结合仪表行业举例说，从机械式电表到智能电表再到碳计量表，“行业还是那个行业，但行业的内涵发生了巨大变化。”

技术加速迭代，如何保持创新活力？“民营企业打头阵”形成创新生态是一个回答。

以“正泰杯”青年创新创业大赛为例，其连续举办多年，面向国内外高校及科研院所的各类人才，围绕绿色、科技、智能深度融合设立三大赛道。获奖项目有望借助正泰集团研究院、正泰产业园区及园区种子基金投资等，实现科研成果转化落地。“我们要让更多青年科创成果转化为实实在在的产业动能，为培育新质生产力贡献民企力量。”正泰集团相关负责人表示。

“只要是具有创新性的项目，温州人一定‘站在潮头’。”温州市科学技术局党委委员、副局长金龙军介绍说，近年来，温州立足民营经济先发优势，做强中国(温州)数安港、中国眼谷等“一港五谷”平台，打造了超1200万平方米大孵化器集群，绘就了“在温州看见创新中国”生动图景。

2025年7月23日，2025海创论坛·中国(浙江)世界华侨华人新生代创新创业大会在温州举行。肖健 摄

侨乡味：把“温州人经济”变成“温州经济”

敢闯善拼的创新基因，深深嵌入了温州这座城市的血脉。

2021年，瓯江畔的温州主城区鹿城，一座可以追溯至宋元时期的千年商港遗址——朔门古港遗址重见天日。千百年来，一代代温州人从瓯江口出发，走向世界。

如今，83.6万海外侨胞分布在180多个国家和地区——如何让“温州人经济”转化为“温州经济”？

在位于温州龙湾区的全国首个“侨创小镇”，从海外归来的温州肯恩大学产业教授刘雪松已入驻两年。此前，他借助中国(浙江)世界华侨华人新生代创新创业大会项目选拔赛的契机，带着建筑信息化项目落户当地。后来，他不仅把家安在龙湾，更吸引了同窗好友带着燃气低碳催化项目迁来。

“链式回归”在“侨创小镇”已成常态。两年来，当地新增涉侨企业123家。其中，浙江星曜半导体有限公司产值从480万元(人民币，下同)增至1.32亿元。

龙湾区委统战部副部长、侨办主任郭乐家介绍道，目前，“侨创小镇”构建了“2+N”产业生态，生命健康与数字经济在20亿元侨创绿色产业基金滋养下，形成一片“产业森林”。

作为温州市“一港五谷”平台之一，当地基因药谷企业维眸生物的故事亦具张力。

这家专注于眼科创新药研发的企业，有一大半人都是留学归国人士。企业相关负责人黄海闯说，2023年，在资本市场审慎投资的背景下，还在外地发展的企业经历难关。此时，温州的产业基金伸出援手，最终吸引企业将总部迁至温州。

在温州市基因药谷管理中心主任丁若菱看来，基因药谷当下的主要工作就是服务一系列优质项目，然后耐心守候，静待“开花结果”。

数据显示，截至目前，温州市侨资企业总数达4300家。温州市侨办负责人受访时表示，当地将持续打响“来温州·创未来”品牌，吸引更多归侨侨眷和海外侨胞与温州城市发展同频共振。

浙江温州某精密机械企业工厂(资料图)。温州市委宣传部 供图

实业味：在人工智能时代发挥比较优势

温州民营经济的本色是实业。2025年，温州跻身GDP万亿之城，每6个温州人里就有一个是“老板”——温州人的生意，则始终挺立潮头。

以传统优势产业鞋服行业为例，如今，在温州红蜻蜓AI实验室、报喜鸟温州智能工厂、康奈新绿智能工厂，依托人工智能、柔性生产等新技术，十几秒生成鞋服设计图、个性化定制生产已成常态。

红蜻蜓AI实验室工作人员介绍，过去，从设计、打样到生产，一双新鞋推向市场后的不确定性很大，一旦销量不佳，前期投入可能都打了水漂，“现在借助‘AI设计师’和3D打印，以及个性化的柔性生产，工厂离消费者更近了。”

制造业发展已经离不开数字化、智能化赋能。基于此，温州瞅准AI赋能千行百业的契机，利用近千万人口的城市叠加密集的产业生态，从1800多家制造业企业中梳理出146个具体场景，推动垂类AI大模型的加速应用。

服务市场主体多年，温州工业科学研究院院长黄山石深切感受到，人工智能正在加速激荡当地民营经济发展，温州的优势在此背景下愈加凸显，“人工智能时代，温州的比较优势在于制造业的基础，在于资本密集和实践应用。”

“温州靠制造业起家，去年迈上‘万亿之城’，关键在于坚定不移实施‘工业强市’战略。”浙江省委常委、温州市委书记张振丰表示，新征程上，温州将坚定走好创新发展“华山一条路”，培育壮大现代产业集群，加快打造具有国际竞争力的先进制造业基地。(完)

来 源：中国新闻网

原标题： 浙江温州民营经济“三味真火”续写创新史

记者 柴燕菲 赵晔娇 张斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com