温州医生王勤美获评全国“白求恩式好医生”
温州网讯 近日，由白求恩精神研究会、中国医师协会联合主办的第七届全国“白求恩式好医生”评选结果揭晓，温州医科大学附属眼视光医院主任医师王勤美教授入选。从医四十余载，王勤美始终传承和弘扬白求恩精神，深耕眼科临床、科研教学与公益帮扶一线，以精湛医术守护百姓眼健康，以责任大爱践行新时代医者的使命与担当。
作为我国眼视光学领域资深专家，王勤美全程参与温医大眼视光学专业的创建与发展，助力搭建基础研究、临床应用、教育教学三位一体的学科体系，打造出享誉海内外的眼视光学教育“温州模式”。早在二十世纪八十年代，他便协助我国著名眼科专家缪天荣教授，牵头制定我国第一版《标准对数视力表》国家标准（GB11533-1989）。2012年，他主持完成第二版国标修订并全国推广，近期再度参与第三版标准更新发布。这套沿用数十年的行业标准，广泛应用于全国眼健康筛查、公共卫生服务与临床诊疗，成为我国眼视光规范化发展的重要基石。
立足行业规范化发展，王勤美持续深耕技术革新与标准建设。他主导研发对比敏感度检测仪等高端诊疗设备并实现成果转化，牵头制定国内首部老视诊疗团体标准，积极推动优质、规范的眼健康诊疗技术下沉基层，让群众在家门口就能享受专业化眼科医疗服务，切实筑牢全民眼健康防线。
在临床科研领域，王勤美是国内屈光手术领域的先行者。从业至今，他率先开展多项前沿眼科术式，累计完成各类屈光手术数万例。他深耕科研、潜心攻坚，主持国家“十五”科技攻关项目，在国内外核心期刊发表学术论文400余篇，主编《屈光手术学》等多部国家级规划教材。其自主研发的全光路零像差视网膜成像系统，填补国内技术空白，斩获多项国家级、省级重磅荣誉。
在深耕临床与科研的同时，王勤美始终坚守育人初心，深耕眼视光人才培养一线，累计培育博士、硕士研究生近300名。大批优秀学子已成长为全国各地眼视光领域中坚力量，为行业高质量发展持续输送专业人才。
王勤美心系边远地区群众眼健康需求，2009年他牵头发起大型公益慈善项目“明眸工程”，从贵州毕节开启光明公益征程。十七年来，项目足迹遍及新疆、西藏、青海、宁夏等10余个省区，帮扶26家基层医院，为超万名困难眼病患者实施免费复明手术。项目坚持“治病+育才”双轨帮扶模式，与20余家基层医疗机构建立长效帮扶机制，培育近百名本土眼科医护人才，在偏远高原地区搭建起可持续发展的眼健康服务体系。该项目获中华慈善奖、全国民族团结进步模范集体、国务院“社会扶贫创新案例、为全面建设小康社会作贡献·社会服务优秀成果等重磅荣誉。2020年，他再度牵头启动“百人明眸”公益行动，助力近百名眼病患者重获清晰视界。
四十余载从医路，初心如磐护光明。从技术攻坚、标准制定到教书育人、公益惠民，王勤美始终以白求恩精神为指引，匠心行医、大爱济世，用专业、坚守与奉献诠释了新时代医者的崇高情怀，当之无愧为守护群众光明的“白衣使者”。
来 源：温州都市报
温州医生王勤美获评全国“白求恩式好医生”
记者 陈忠 通讯员 唐琼希 张颖琪
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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