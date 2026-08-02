帅到“炸”场超燃出圈！零距离直击警营开放日让“藏蓝梦”照进现实

潮新闻 2026-08-02 09:22:29

来自社区、学校、医院、企业及共建单位的各界代表们走进铁血警营，沉浸式观摩特警硬核实力，触摸藏蓝守护的温暖底色。

“哇——！”伴随着一阵阵惊呼和雷鸣般的掌声，8月1日，2026年“荣耀警营”开放日活动，在温州市公安局巡特警支队白云训练基地彻底“燃炸”。

守护城市平安的温州特警们是如何训练的？褪去神秘的特警营是有哪些特色？为了让市民近距离解锁藏蓝风采，温州市公安局巡特警支队特意敞开了大门举办开放日活动。

来自社区、学校、医院、企业及共建单位的各界代表们走进铁血警营，沉浸式观摩特警硬核实力，触摸藏蓝守护的温暖底色。

实战展演燃炸全场

解锁特警硬核实力

今年是温州市公安局巡特警支队成立40周年，警营开放日活动格外热闹。

上午十点，实战科目展演准时开场，瞬间把全场气氛推上沸点。盾牌警棍操方阵一登场，整齐划一的动作带起一阵风，劈、挡、戳、拿，每个动作都铿锵有力，尽显特警过硬基本功。紧接着，重装小队战术展示硬核来袭，他们全副武装战术娴熟，尽显特警担当。现场的小朋友看呆了，拽着妈妈的衣角喊：“妈妈，我长大了也要当特警！”

记者 汪子芳 摄

还没从地面的震撼中回过神，头顶传来“嗡嗡”的轰鸣声，智能警用无人机凌空作业而至。空中刺破气球和彩带，凌空洒水模拟救援、精准锁定打击目标……科技与战术的完美融合，让围观的大小朋友们纷纷举起手机，生怕错过任何一个酷炫瞬间。

静态装备展区同样干货满满。排爆器械、破拆装备、蛙人水下套装、警用无人机、PTU执勤车辆等各类高精尖应急处突装备集中亮相。

这些平时难得一见的高精尖设备，这次毫无保留地摆在大家面前。特警队员们蹲在装备旁，耐心科普每件家伙的装备用途和实战履历，直观展现特警队伍全天候备战、全方位守护的硬核底气。

沉浸式体验

探索别样警营风采

除了观看和惊呼，大小朋友们还可以亲身体验。

在体能互动区，特警队员们轻描淡写来了个高空索降，从几层楼高的训练塔上仅凭一根绳索，“嗖”的一下精准落地，动作行云流水。还有队员沿着绳索快速攀爬，每一个科目都在无声宣告：帅，不是摆出来的，是成千上万遍“虐”出来的。千锤百炼的特警本色，引得大小朋友们一片惊呼。

射击体验氛围感更是刺激。耳边是射击的清脆“砰！砰！”声，大家近距离观摩警务教官实弹射击训练，沉浸式感受真实警务实战氛围。

同时，现场开启彩弹枪射击体验，小朋友们戴上护目镜，在特警的指导下端起手枪，瞄准、击发——命中靶心的那一刻，一张张小脸写满兴奋，“藏蓝英雄梦”在这一刻照进了现实。

定格温情瞬间

留存专属藏蓝记忆

要说今天全场的“合影顶流”，非霸气列阵的特种车辆莫属。

剑齿虎防暴车、突击车、指挥车、无人机反制车等一字排开，铁甲威严霸气十足。加上精心布置的主题合影墙和仿真道具，小朋友们比出胜利手势，快门声此起彼伏。

“我要把后面的特警车全拍进去！”一张张笑脸和一排排“钢铁战友”同框，温情与硬核在这一刻奇妙交融。

震撼的实战展演的震撼，再到一张张写满笑容的合影这场警营开放日，没有什么高高在上的说教，只有一次真诚的而热气腾腾的“双向奔赴”。

警营的大门敞开，而守护的心门从未关上。这群穿着藏蓝制服的特警们，用硬核实力告诉大家，平安从来不是一句口号，而守护，是永远坚定滚烫的。

练就硬核实力，以初心护平安，今天的这一幕幕，将作为一段特殊的“藏蓝记忆”，留在每个人的心里。

来 源：潮新闻

原标题： 帅到“炸”场超燃出圈！零距离直击警营开放日 让“藏蓝梦”照进现实

记者 汪子芳 通讯员 滕腾

本文转自：温州新闻网 66wz.com