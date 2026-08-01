温州日报 2026-08-01 09:42:42

昨天，温州市国家大学科技园签约大厅内，39家企业集中签约落户瓯海科技集团产业园，涵盖生命健康、数字经济、智能制造三大领域，其中，21家正式入驻、18家达成入驻意向。

温州网讯 昨天，温州市国家大学科技园签约大厅内，39家企业集中签约落户瓯海科技集团产业园，涵盖生命健康、数字经济、智能制造三大领域，其中，21家正式入驻、18家达成入驻意向。

产业链上下游抱团回流，是本次签约一大亮点。“园区产学研氛围浓厚，智能产业链生态完善，非常贴合我们的赛道。”温州旭行智能科技负责人李蔷表示，此次签约后，会陆续将外地产能、采购资源转移至园区。值得关注的是，旭行科技多年前曾从本地迁往外省，此次回归源于园区已入驻企业介宏智能的“牵线”。

据悉，两家企业本是合作多年的产业链上下游伙伴，如今从“异地合作”变成了“园区协同”，将有效缩减物流成本、大幅提升产业链协同效率。

作为中国医药行业头部企业，华东医药药材（温州）有限公司手握33项国家发明专利，并参与制定行业国家标准，此次签约落地中国（温州）双碳科创港，项目总投资5000万元，将建设高标准智能化中药代煎中心。“选园区，就是选合作伙伴。”企业负责人刘烽接受采访时说，在经过多地比对筛选，最终选择落户瓯海科技集团旗下中国（温州）双碳科创港，看中的是这里完善的产业配套、专业的行业服务和高效的运营团队。

一回归、一新增，两大企业样本，道出39家企业“用脚投票”的内生逻辑。

瓯海科技集团是瓯海区属国有产业园运营主力军，目前建设运营15个产业园区、127万平方米招商空间，覆盖全区10个街道（开发区）。产业园区定位划分为三大类型：专业型园区（基因药谷、数安港）、成长培育型园区（温州市国家大学科技园，获评工信部首批部级科技型企业孵化器）和快速落地型园区（双碳科创港、郭溪高新技术产业园等7个园区），精准匹配生命健康、数字经济、时尚制造、智能制造等不同赛道。同时，全域构建“众创空间-孵化器-加速器-特色产业园”的完整培育链条，孵化总面积208万平方米，集聚科创企业超3000家。此外，瓯海还专为园区入驻企业设立近60亿元规模、共10支产业基金，已累计投资30个硬科技项目，助力多家企业登陆资本市场，其中股权直投已为20个项目输送超亿元资金。

今年以来，瓯海区以“科教智城”建设为抓手，持续做强大孵化器集群，让优质项目引得来、留得住、发展好，随着政策红利与创新要素持续叠加，吸引越来越多企业签约入驻，创新产业森林正加速成型。

来 源：温州日报

原标题： 产业雨林引来创业“种子” 39家企业集体签约落户瓯海

记者 洪越风 瓯海融媒记者 陈瑶

本文转自：温州新闻网 66wz.com