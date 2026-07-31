温州晚报 2026-07-31 09:30:20

8月5日12时，东海海域将结束为期3个月的伏季休渔，迎来阶段性“小开渔”。浙江四类持证渔船解除禁渔管控，扬帆出海开启首轮捕捞，头茬东海海鲜尝鲜窗口期正式到来。

温州网讯 8月5日12时，东海海域将结束为期3个月的伏季休渔，迎来阶段性“小开渔”。浙江四类持证渔船解除禁渔管控，扬帆出海开启首轮捕捞，头茬东海海鲜尝鲜窗口期正式到来。

连日来，平阳县各渔港码头一派繁忙，渔船修缮保养、渔网整理修补、设备检查调试有序推进，渔民们紧锣密鼓备战开捕。

在下厂渔港码头，一艘艘修缮一新的渔船整齐停靠岸边，船身整洁、设备齐全，整装待发。渔民抓紧最后的开捕准备，整理网具、核验船上设备，把装载渔货的泡沫箱陆续搬上船，船舱内已经码放好各类渔具。

“休渔期我们一直没闲着，专门把渔船彻底检修了一遍，渔网全部重新整理修补，导航、救生设备也都仔细检查到位，就是为了开渔后能安心出海捕鱼。”船老大陈贤杰告诉记者，经过休渔期休整，渔船、渔具均达到最佳作业状态，大家满怀期待，盼望出海丰收。

据了解，本次出海作业的均为桁杆拖虾、笼壶类、刺网类、灯光围（敷）网类四类特许捕捞渔船，全部持有专项特许捕捞许可证，多数渔船预计一至两天便可回港。梭子蟹、皮皮虾、小黄鱼、带鱼、水潺……首批新鲜海货也将重新投放市场。

来 源：温州晚报

原标题： 梭子蟹、皮皮虾要来了！

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