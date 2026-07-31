温度新闻客户端 2026-07-31 08:30:00

近期，温州一批重大项目接连突破关键节点，建设热潮持续升温，为全年目标达成注入了强劲动能。

温州网讯 近期，温州一批重大项目接连突破关键节点，建设热潮持续升温，为全年目标达成注入了强劲动能。

甬台温高速改扩建工程乐清段

7月28日，甬台温高速公路改扩建工程乐清段土建1标右幅先行段正式通车。

甬台温改扩建工程乐清段项目主线采用高速公路标准改扩建，设计速度100公里/小时，其中雁荡山隧道段、雁荡南隧道段和北白象枢纽至终点段约10公里采用两侧分离新建3车道，其余路段采用双向八车道高速公路标准改扩建，计划建设工期4年。

项目的实施，对促进温州城市建设和区域经济社会发展，推进浙江海洋经济发展示范区建设，以及长三角一体化高质量发展等均具有重要意义。

甬莞高速公路洞头支线

7月28日，甬莞高速公路（G1523）洞头支线1标温州湾互通A匝道2号桥首片预制T梁精准平稳架设就位，标志着该枢纽桥梁正式进入上部结构规模化架梁施工阶段。

项目起点位于温州湾新区、龙湾区，顺接金丽温高速东延线终点，向东跨越温州湾海域至洞头霓屿岛西南侧，沿着霓屿岛南侧海岸布设，终点位于霓屿布袋岙附近，接在建的211省道洞头霓屿至北岙段工程。线路全长约22.2公里，同步设置状元岙港区连接线约2.2公里。主线采用双向四车道高速公路标准，设计速度100公里/小时；连接线采用双向四车道一级公路标准，设计速度60公里/小时。

该项目的建设是完善龙湾区东部交通路网系统，强化东部综合交通枢纽对外辐射能力的需要，对完善洞头区路网结构、缓解该区域330国道交通压力以及洞头区海上花园建设和旅游经济发展均具有重要意义。

苍泰高速

近日，苍泰高速7标泗溪互通主线桥架梁施工圆满收官，标志着该桥梁上部结构主体骨架全部成型。

苍泰高速线路起点位于苍南县沿浦镇，途经苍南县马站镇、岱岭畲族乡、矾山镇、南宋镇、灵溪镇、桥墩镇，泰顺县彭溪镇、雅阳镇、泗溪镇、柳峰乡、东溪乡、三魁镇、大安乡17个乡镇，98个村庄，终点位于泰顺县罗阳镇东南侧，设置泰顺枢纽与文泰高速相接。主线长度约99.124公里（其中苍南段长约48.3公里，泰顺段长约50.8公里）。

项目建成后，对于完善全省高速公路网，有效联通甬莞高速G1523、沈海高速G15、溧宁高速G4012三大南北向国家高速公路，加快浙南闽北交通旅游融合发展，为浙江西南部和福建西北部打通更多出海通道，助推全省高质量发展建设共同富裕示范区都具有重要意义。

甬台温高速改扩建工程温州大桥段

近日，甬台温高速改扩建工程温州大桥段北航道桥主塔上横梁施工圆满完成，标志着北航道桥主塔施工取得阶段性进展。

甬台温高速公路改扩建工程温州北白象至南白象段路线全长约14.78公里，起于乐清市北白象镇甬台温高速公路大桥北互通处，终于瓯海区茶山街道甬台温高速公路南白象枢纽北侧，沿线经乐清市、永嘉县、鹿城区、龙湾区和瓯海区5个县（市、区），总体采用双向八车道高速公路标准，设计速度100公里/小时，计划建设工期48个月。

项目建成后，将有效缓解区域交通压力，发挥国家综合运输大通道功能，增强浙南沿海港口集疏运能力。

青文高速（文成段）

近日，青文高速（文成段）土建2标中南隧道实现全幅贯通。

青文高速（文成段）起点位于青田汤垟乡与文成县玉壶镇交界处的李山隧道内，向南途经文成县玉壶镇、周壤镇、大峃镇樟台乡，最后接入文成枢纽。全长约20.4公里，主线采用双向四车道高速公路标准，设计速度80公里/小时，建设工期为48个月。

该项目的建设，对加密、完善浙西南高速公路路网布局，进一步打通文成、泰顺两县北向的交通大通道，完善浙西南革命老区基础设施建设，加快推进革命老区经济社会高质量发展，加快交旅融合发展等具有重要意义。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 温州一批交通项目有了新进展

本文转自：温州新闻网 66wz.com