温州老牌民企首创的“点泥成石”术，如何推向全国

潮新闻 2026-07-30 09:26:39

当天，来自全国环保、住建领域专家学者以及企业、高校、金融机构等单位代表300余人齐聚一堂，探讨固废利用新技术、产业发展新机遇。活动现场发布了多项固废资源化利用新成果，以及近10项覆盖产学研等各方面的合作签约。

各类工程渣土、河道淤泥、油泥尾渣等往日人人避之不及的固废原料有序输送，经过改性、固化一系列工序，摇身变为生态石等新型绿色建材……7月29日，浙江星创环保集团固废资源化利用科技成果发布会暨杭州（钱塘）产业基地试运行启动仪式在杭州举行。

当天，来自全国环保、住建领域专家学者以及企业、高校、金融机构等单位代表300余人齐聚一堂，探讨固废利用新技术、产业发展新机遇。活动现场发布了多项固废资源化利用新成果，以及近10项覆盖产学研等各方面的合作签约。

住建部科技与产业化发展中心首席研究员田灵江说，浙江企业的实践，为城市固废治理提供了有益经验。

受访者供图

“城市固废”如何变“生态财富”？故事的经过颇具温州特色。

星创环保的母集团——温州海螺集团，在温州可谓家喻户晓。四十多年前，他们最早打破“大锅饭”实现市场化改革，成为改革标杆企业；如今，海螺转战新赛道，同样通过“无中生有”改革创新，创造出了轰动全国的绿色奇迹。

究竟“点泥成石”的魔法是怎么诞生的？“星创模式”又将如何走向全国，改写长久难解的城市固废处置共性难题？

“点泥成金”引发全国聚焦

七月杭州荷风满城，位于钱塘区的浙江星创环保集团杭州（钱塘）产业基地内人头攒动。“太湖湖底的淤泥居然变成无机石！”“这条产线需要多少投入？”9点30分，活动还未正式开始，来自山东、江苏以及省内宁波、嘉兴等地的代表走进企业车间和展厅，观产线，看产品，问技术。

活动开始后，星创环保发布了多项新技术成果。据介绍，该公司通过自主分离、真空压制、多废协同工艺等，将建筑渣土、盾构泥、煤矸石、油泥尾渣、河道淤泥等城市固废，转化为无机生态石、生态透水砖、生物质燃料棒、仿木板材等产品，实现各类固废40%—75% 高比例资源化利用。

据悉，目前公司已开展连云港碱渣处置、胜利油田油泥尾渣再生、建筑渣土制仿木材料、河湖疏浚淤泥再生等示范应用，斩获13项发明专利。

“我们今年5月专程跑到温州基地实地考察，确认技术可行性之后，立刻敲定合作意向。”专程赶来参会的山东天中环保有限公司董事长耿宝童介绍，该企业是胜利油田的合作方，他们每年产生一般固废6.2万吨，原先只能自行生产免烧砖或对外委托生产其他建材，利用率低，运输、处置费用高。签约引进星创技术后，预计年新增经济效益2000万元。不止山东天中公司，还有来自四川、江苏、浙江多地企业在现场交流、签约，主动对接落地。

受访者供图

“目前钱塘产业基地有5条生产线，可年消纳固废不少于100万吨，实现年产值超1.5亿元。”温州海螺集团总裁、浙江星创环保集团董事长邵少卿说，该基地是星创环保走出温州的标杆项目，接下来将以此为重要支点，加快向外省批量推广、规模化建厂落地。按照企业规划，到2027年全国将布局落地200条生产线，整体年产值冲刺60亿元，实现技术模式走遍全国。

此外，活动现场还举行温州大学、温州理工学院等高校牵手星创环保共建科研通道，以及锦天城律所、立信会计师事务所等开展 IPO上市服务签约等仪式。

五年啃下“从0到1”硬骨头

为何一场固废产业活动，吸引全国专家学者和相关企业奔赴杭州？根源来自于各地普遍面临的固废处置困局。

眼下，经济建设过程中，房产开发、地铁修建、河道治理、煤矿开挖、油田开采等工程，不断产出建筑垃圾、盾构泥、市政污泥、煤矸石、油泥尾渣、河道淤泥等固废。

据统计，中国每年产生固体废物超过110亿吨，历年堆存工业固体废物约300亿吨。

这么多固废怎么处置？长久以来，大多只能露天堆放或者填埋。一方面大量渣土淤泥占用土地，扬尘、渗滤液带来水土空气污染；另一方面，开山采石获取建筑石材，不断破坏山体生态，与生态保护要求相悖。

星创环保的诞生，也正是始于这场城市发展痛点的战略抉择。

2018年，邵少卿的父亲、星创环保创始人邵奇星在温州市人大开会期间带回了一个沉甸甸的议题：温州的渣土问题正严重困扰城市发展与重大项目推进。彼时，仅温州一地，每年就有约4000万吨渣土固废产生，杭州更是高达1亿多吨。数字背后，是城市难以承受的处置压力。

这个原本属于市政管理范畴的话题，成为父子俩长期关注和探讨的课题。2019年，海螺集团进行战略调整，着手发展环保产业板块，推动绿色转型发展——星创环保由此应运而生。

受访者供图

之后，星创科研团队历经数千次试验反复打磨，无数次推翻实验方案，最终从血浆分离技术中获得灵感，攻克了淤泥改性、免烧固化等难题，将稀松的泥料压制成高性能无机生态石。之后还不断改良技术，实现建筑渣土、盾构泥、油泥、淤泥、煤矸石等七大类固废全部实现资源化转化，变身绿色建材、新能源原材料。

更为关键的是，星创努力开辟的市场化优势：同等品质前提下，再生建材整体成本比传统石材、砖块节约30%，探索实现“垃圾变商品、产业能造血”。据国家建筑工程质量检验检测中心出具的《检测报告》，无机生态石的各项技术指标全部达到甚至超过天然石材的标准。

“第一个吃螃蟹最难，整个行业没有成熟标准、没有成套落地应用场景，我们全程摸着石头做示范。”邵少卿在致辞中复盘创业历程。五年深耕，企业完成实验室技术向工业化量产跨越，完成从0到1的全链条攻坚，已在全国落地温州、杭州富阳、四川绵阳等6大基地，并在多地应用。

杭州市上城区之江路约224米的人行道，是杭州首个采用无机生态石的示范项目。上城区综合行政执法局设施运管科科长侯将泉说：“新型材料整体性能符合强度要求，较花岗岩等天然石材具有成本优势。”

而今年全国瞩目的温州园博园，更连带着星创火了一把。园博园正是运用星创技术，把项目建设时挖出来的淤泥、渣土制成1万多立方米的生态石，然后用于园区的铺地石，比用天然石材节省600多万元，打造出无废园林示范样板。

“星创经验”如何走向全国

“眼下是政策在推，市场在催，‘十五五’必将迎来固废行业发展的春天。”住建部科技与产业化发展中心首席研究员田灵江告诉记者，今年7月印发的《循环经济发展“十五五”规划》明确，到2030年，我国大宗固体废弃物年综合利用量要达到45亿吨左右。

固废如何综合利用？星创独创的“淤泥制石”技术，无疑将迎来大施展拳脚之时。

“星创环保打通了固废从处理到产品应用全链条。”同济大学教授、城市污染控制国家工程研究中心主任戴晓虎认为，当前固废行业最大堵点不在技术研发，而在终端产品市场化落地。星创依托自然循环理念，实现多固废协同处置、低成本量产、多元化应用，这种可推广可复制的商业模式，能让技术创新更好落地，服务于绿色发展。

受访者供图

“星创模式可以承接城市更新全品类固废，打造城市‘内部消化’闭环。”杭州市城乡建设设计院副院长王英达建议，未来可推动各地增设硬性条款，要求市政道路、公园铺装、水利工程优先选用固废再生建材，以政策引导打通市场销路，让固废循环利用的产品常态化走进城市建设。

“‘十五五’期间，我们将深耕杭温、立足浙江、布局全国、走向世界。”邵少卿介绍，星创环保的生产基地布局逻辑与传统制造业截然不同。不是偏远建厂，而是将处理设施嵌入城市运行体系，形成“本地产生、本地处理、本地利用”的绿色闭环。

民生银行温州分行行长鹿军也在交流中提到，绿色金融将持续跟进星创环保全国基地布局，以信贷活水匹配产业扩张，助力民营环保科技企业规模化奔跑。

行业赛道看似前景广阔、大有可为，同时也暗藏诸多严峻挑战。有专家表示，当前相关技术瓶颈虽已实现突破，但行业标准体系尚不健全、各地政策落地执行力度不一、再生建材市场认可度高低不均等问题，依旧是制约星创布局全国、规模化发展的核心难题。

相信这家承载改革创新基因的温州民企，能够破难攻坚，持续向外输出技术、模式与经验，助力更多城市破解固废处置难题，探索走出一条绿色低碳、高质长效的全新发展路径。

来 源：潮新闻

原标题： 温州老牌民企首创的“点泥成石”术，如何推向全国

记者 殷诚聪 应忠彭 张银燕

本文转自：温州新闻网 66wz.com